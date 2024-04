Alex Rins (Yamaha): «Wahr ist, wir haben Probleme»

Alex Rins beendete den ersten MotoGP-Trainingstag in Jerez auf Platz 15, war aber klar schneller als Teamleader Fabio Quartararo und sprach danach recht deutlich über die Probleme mit der bockigen Yamaha M1.

Im Yamaha-MotoGP-Werksteam herrschte am Freitag in Jerez de la Frontera einmal mehr Ernüchterung. Alex Rins (28) kam als schnellerer der beiden M1-Fahrer im Zeittraining auf Position 15 – der Spanier verlor eine knappe Sekunde auf die Bestzeit von Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati). Teamkollege Fabio Quartararo (25) musste sich gar mit Platz 20 begnügen und verlor knapp 1,4 Sekunden.

«Es war in Summe ein Tag mit vielen Problemen am Bike», stöhnte Rins und wirkte nachdenklich. «Wir haben immer noch dieselben Probleme mit dem Motorrad wie zuletzt. Es ist unheimlich schwierig, das Motorrad einzulenken. Das ist das Hauptproblem. Ich habe versucht, im Finish am Nachmittag einem anderen hinterher zu fahren. Da habe ich gesehen: Er kann das Bike besser einlenken und mehr Speed mitnehmen am Kurveneingang. Wir müssen etwas für Samstag probieren, haben aber schon einiges versucht. Vielleicht wird auch die Aerodynamik, die wir bekommen, etwas helfen. Vielleicht kommt das ganze Problem auch vom Motor. Wahr ist, dass wir definitiv Probleme haben.»

Nach der Frage, ob es auch gute Abschnitte für die M1 gibt, zögerte Rins lange: «Es gibt Kurven, in denen ich mich gut fühle. Okay, ich gewinne nicht an Boden gegenüber den anderen Fahrern, aber ich fühle mich gut. Zum Beispiel in Kurve 8 – das ist in Jerez eine wichtige Ecke, wo man gut einlenken und auch verzögern muss. Am Vormittag war es chaotisch, am Nachmittag konnte ich da viel besser einlenken und habe meine Linie am Ausgang etwas verbessern können. Aber wir kommen kaum auf der exakten Linie aus der Kurve heraus und können uns somit auf die nächste Kurve nicht gut vorbereiten.»

«Der Speed auf der Geraden ist nicht schlecht. Wir sind nicht fähig, eine Aprilia oder Ducati dort zu überholen, aber wir können zumindest die Position halten», meinte Rins. Zu den zahlreichen Stürzen am Freitag sagte der Spanier, der schon auf Suzuki und Honda in der MotoGP gewonnen hat: «Ich habe keine Ahnung, warum das so war. Auch in der Moto2-Klasse gab es einige Crashes.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514



Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145