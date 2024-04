Jerez: Bagnaia (Ducati) mit Rekordrunde, Bradl 23.

Francesco Bagnaia war am Freitag in Jerez vorne

Das MotoGP-Training am Freitagnachmittag in Jerez endete mit der Bestzeit für Weltmeister Pecco Bagnaia. Während der Ducati-Star einen neuen Rekord verbuchte, fuhr Marc Márquez auf Rang 3. Pedro Acosta wurde Sechster.

Nachdem am Freitagmorgen im FP1 der MotoGP-Klasse in Jerez die beiden Márquez-Brüder das Tempo bestimmt hatten, stellte sich die Frage, ob sich Alex und Marc auch am Nachmittag im «MotoGP Practice» in Szene setzen können. Bei 19 Grad Außentemperatur und 34 Grad auf dem Asphalt waren die Bedingungen für das entscheidende Training auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto perfekt.

Zur Erinnerung: Das «MotoGP Pracitice» entscheidet an einem MotoGP-Wochenende über den direkten Einzug in das entscheidende Qualifying 2, indem es um die Pole-Position geht. Die Top-10 der 60-minütigen Session sind dafür direkt qualifiziert, weitere zwei Plätze werden in Q1 am Samstagmittag ausgefahren. Das erste freie Training am Freitag und das zweite freie Training am Samstag (10.10 Uhr MESZ) sind ohne Auswirkungen für das weitere Wochenende.

Pünktlich um 16 Uhr starteten die 25 Fahrer in die Trainingseinheit. KTM-Pilot Brad Binder brannte nach wenigen Minuten eine erste Marke in den Asphalt: 1:36,794 min. Zur Info: Der All-Time-Lap-Record auf dem 4,423 km langen Kurs in Andalusien liegt bei 1:36,170 min, er stammt von Pecco Bagnaia (Ducati) aus dem Jahr 2022. Im FP1 kam Alex Márquez mit 1:36,630 min schon erstaunlich nah an diese Zeit heran.

Marco Bezzecchi (Ducati) verzeichnete den ersten Sturz in diesem Training. Der Italiener stürzte nach sieben Minuten in Kurve 1. Auch Aprilia-Fahrer Raul Fernandez ging kurz darauf zu Boden. Der junge Spanier aus dem Trackhouse-Team verlor die Kontrolle über seine RS-GP in der letzten Kurve. Damit nicht genug, denn bereits eine Minute später stürzte US-GP-Sieger Maverick Viñales am Ausgang von Kurve 1. Alle drei Fahrer blieben unverletzt.

Nach 20 Minuten führte Binder vor WM-Leader Jorge Martin (Ducati), KTM-Markenkollege Pedro Acosta und Marc Márquez auf seiner Ducati Desmosedici GP23. Alex Márquez lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 5, Sechster war Pramac-Pilot Franco Morbidelli (Ducati). Aleix Espargaró (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati), Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio und der zuvor gestürzte Maverick Viñales komplettierten die Top-10 – WIldcard-Pilot Stefan Bradl belegte Rang 22 (+ 1,802 sec).

Kurz vor Halbzeit der Session stürzte Yamaha-Pilot Fabio Quartararo in Kurve 7. Der Franzose blieb unverletzt. Auch KTM-Edeltester Dani Pedrosa stürzte. Der Spanier verlor in Kurve 2 die Kontrolle über sein Vorderrad und rutschte bis in die Luftkissen am Streckenrand, auch er war OK. Mit noch 25 Minuten auf der Uhr erwischte es auch Miguel Oliveira in der letzten Ecke der Strecke in Jerez, so wie Teamkollege Raul Fernandez zuvor.

Neben Bradl und Pedrosa ist auch Aprilia mit einem Testfahrer vor Ort in Jerez, da am Montag auch ein Testtag auf dem Kurs im Süden von Spanien stattfinden wird. Savadori testete am Freitag unter anderen ein neues «Ride-Height-Device» an der RS-GP.

Maverick Viñales setzte 20 Minuten vor Schluss mit 1:36,482 min die Bestzeit. Binder, Di Giannantonio, Martin und Pedro Acosta komplettierten derweil die Top-5. Dann stürzte auch noch Jack Miller auf seiner RC16, der achte Sturz in diesem Training. Nach 50 Minuten lauteten die Top-5: Maverick Vinales mit 1:36,125 min (neuer Rekord) vor Jorge Martin, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio und Brad Binder. Stefan Bradl lag auf Position 23. Dann verbesserten sich Pecco Bagnaia und Marco Bezzecchi auf die Plätze 2 und 3, 14 Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde an der Spitze.

Im Finale stürzte auch Brad Binder in Kurve 7 und sorgte damit drei Minuten vor dem Ende für gelbe Flaggen. Weltmeister Bagnaia setzte zum Schluss in 1:36,025 min die Bestzeit und damit einen neuen All-Time-Lap-Record auf dem Circuito de Jerez. Hinter dem Italiener landeten Maverick Viñales, Marc Márquez, Marco Bezzecchi und Jorge Martin in den Top-5.

Pedro Acosta schaffte es als einziger Pilot der Pierer-Gruppe als Sechster in die Top-10. Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio und Alex Márquez sicherten sich ebenfalls den direkten Einzug in Q2. Stefan Bradl fuhr 1,684 Sekunden langsamer als Bagnaia und landete auf Platz 23.

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514

Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145