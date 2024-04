Enea Bastianini (8.) will Nachhilfe von Marc Marquez

Der italienische Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini schaffte am hektischen ersten MotoGP-Trainingstag in Jerez den direkten Sprung ins Q2 und erläuterte im Nachgang die Unterschiede der Fahrstile im Ducati-Stall.

Enea Bastianini fuhr in Jerez als Achter am Freitag direkt ins Q2, nachdem er auch zuletzt in den Qualifyings stets stark war. Der Italiener aus Rimini verlor auf dem Circuit de Jerez – Angel Nieto knapp eine halbe Sekunde auf Bestzeithalter und Teamkollege Pecco Bagnaia, der am Nachmittag entfesselt attackierte.

«Das Gefühl war nicht schlecht», berichtete Bastianini. «Wo ich Zeit verloren habe, war wieder mal im Sektor 3. Jedes Jahr ist der dritte Sektor das Problem bei mir. Ich muss die Daten mit denen von Marc Marquez vergleichen, der ist sehr, sehr schnell in den Linkskurven. Da kann ich dann einiges erkennen. Generell ist das Bike aber sehr gut, wir müssen nur ein paar kleine Dinge anhand der Daten adaptieren», fasste der WM-Zweite zusammen. «Wenn ich allein fahre, ist es nicht schlecht – es ist okay. Wenn ich aber andere Fahrer vor mir habe, dann sehe ich, dass sie mehr Speed im Scheitelpunkt haben. Generell verliere ich in diesem Abschnitt Zeit. Es ist seltsam, denn in den Rechtskurven ist alles gut, da bin ich einer der Schnellsten.»

Zum immer wieder auftretenden Chattering-Problem einiger Ducati-Piloten bemerkte Enea: «Meiner Meinung nach kann es etwas der Fahrstil sein. Ich benutze für gewöhnlich das Vorderrad mehr, drücke nicht so stark aufs Hinterrad. Marc und ich sind die Fahrer bei Ducati mit einem recht ähnlichen Stil. Pecco und Jorge Martin machen viel Druck aufs Hinterrad. Sie sind aggressiv auf der Flanke, ich glaube, das ist das Problem für die beiden.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514



Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145