Pecco Bagnaia (Ducati/1.): «Für Acosta ein Vorteil»

Für MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia begann der Spanien-GP in Jerez mit der Bestzeit und einem Rundenrekord am Freitag. Ein kleines technisches Problem am Morgen wurde vom guten Gefühl am Nachmittag übertrumpft.

Francesco Bagnaia startete gleich mit Problemen an seiner Ducati Desmosedici GP24 in den Freitag auf dem Circuito de Jerez. Der aktuelle MotoGP-Weltmeister musste nach einer Runde die Box ansteuern und seine Crew hatte alle Hände voll zu tun. Doch nach wenigen Minuten setzte der 27-Jährige seine Fahrt fort und letztendlich war der Italiener sehr zufrieden.

Bagnaia kämpfte in den vergangenen Rennen mit argen Vibrationen am Hinterrad, zwei GP in Folge stand der Ducati-Werksfahrer nicht auf dem Podium. Platz 1 am Ende des Zeittrainings am Freitag in Andalusien und ein neuer All-Time-Lap-Record ließen ihn bei der Medienrunde über beide Ohren strahlen.

«Wir haben eine andere Strategie gewählt, im Vergleich zu einem normalen Freitag», erklärte der WM-Fünfte. «Wir haben diesen Tag als Test genutzt und konnten mehr Dinge als normalerweise ausprobieren. Ich bin sehr glücklich. Wir hatten keine Vibrationen, obwohl diese meistens erst am Samstag im Sprintrennen auftreten. Deshalb halten wir den Ball flach, aber mein Gefühl beim Bremsen und im Kurveneingang hat sich verbessert. Es ist viel besser, das Bike bewegt sich deutlich weniger.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Jerez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Was war das Problem im FP1 auf dem 4,2 km langen Kurs? «Am Morgen hatten wir ein kleines Problem mit der Kupplung. Das kann passieren, es war kalt und damit hatten wir nicht gerechnet. Ich habe die Probleme direkt in der ersten Kurve bemerkt. Wir haben etwas neues ausprobiert, das kann passieren», lautete seine Antwort.

«Generell haben wir versucht, ein besseres Gefühl für das Bike zu bekommen. Wenn man ein besseres Gefühl aufgebaut hat, kann das sehr hilfreich sein, um in eine gute Position zu kommen. Das Gefühl am Kurveneingang haben wir verbessert, es bringt dir am Ende eine bessere Position nach der Kurve. Ich genieße das Fahren an so einem Tag sehr», so Bagnaia.

Rundenrekord des Ducati-Piloten am Freitag, aber Bagnaia relativierte das gleich. «Die Rundenzeiten, die wir in diesem Jahr sehen, sind unglaublich. Vielleicht hat Michelin diese Performance selbst nicht erwartet. Der Grip ist viel größer. Am Ende sind die Rundenzeiten deutlich besser, aber im Rennen sind wir immer langsamer», sagte der Ducati-Star und fügte an: «Mit meinem Setting und dem Fahrstil hatte ich in den letzten Wochen immer diese lästigen Vibrationen. Ich hoffe, wir konnten uns in diesem Bereich verbessern. In dem Moment, wo du den Reifen verstanden hast, kannst du einen richtigen Schritt machen.»

Fahrer, die den Reifen der letzten Saison nicht kennen, sind somit im Vorteil? «Für Pedro Acosta ist es sicher ein Vorteil, denn er hat gleich auf dieser Art von Reifen begonnen und konnte seinen Fahrstil mit diesem Reifen aufbauen und entwickeln», betonte Bagnaia. «Er hat mit den Reifen keine Probleme und kann extrem viel Druck machen. Das ist beeindruckend.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (26. April):

Direkt im Qualifying 2:

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:36,025 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,100 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,143

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,339

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,410

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,414

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,421

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,511

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,514

Im Qualifying 1:

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,619

12. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,686

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,875

14. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,919

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,934

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,944

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,086

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,252

19. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,317

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,357

21. Joan Mir (E), Honda, +1,451

22. Augusto Fernández (E), KTM, +1,586

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,684

24. Luca Marini (I), Honda, +1,813

25. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +1,877

Ergebnisse MotoGP Jerez, FP1 (26. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:36,630 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,507 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,591

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,673

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,917

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,955

7. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,983

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,988

9. Jorge Martín (E), Ducati, +1,005

10. Pedro Acosta (E), KTM, +1,012

11. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,094

12. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,162

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,256

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,382

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,419

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,448

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,573

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,617

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,730

20. Augusto Fernández (E), KTM, +1,740

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,909

22. Joan Mir (E), Honda, +1,944

23. Lorenzo Savadori (I), Aprillia, +2,098

24. Stefan Bradl (D), Honda, +2,104

25. Luca Marini (I), Honda, +2,145