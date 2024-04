Glückstag für Yamaha: Fabio Quartararo von 23 auf 3!

Nur zwei Fahrer waren im MotoGP-Qualifying in Jerez langsamer als Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam. Bei stellenweise tückischen Bedingungen zeigte der Weltmeister von 2021 im Sprint seine Klasse.

Das Qualifying am Samstagvormittag wurde für das Yamaha-Werksteam zum Debakel: Fabio Quartararo strandete auf Startplatz 23, Teamkollege Alex Rins wurde 25. und Letzter.



Aus der ersten Runde des 12-Runden-Sprints kam Quartararo als Elfter zurück, im Ziel lagen lediglich WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) und Sensations-Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) vor dem Franzosen.

«Besonders der Kampf mit Dani Pedrosa war großartig», grinste Fabio nach seinem überraschenden Podestplatz. «Er war das ganze Rennen direkt hinter mir, ich konnte sein Motorrad hören. Die letzten zwei Runden war mir nicht bewusst, dass ich um den dritten Platz kämpfe. Umso schöner war es, die letzte Runde war eindrucksvoll. Der Schlüssel zum Erfolg war meine gute erste Runde, hoffentlich gelingt mir am Sonntag wieder so ein Start. Realistisch sieht es aber so aus, dass es für uns ein hervorragendes Ergebnis wäre, wenn wir es in die Top-10 schaffen.»

Der Weltmeister von 2021 hielt fest, dass es in den Kurven 5, 8 und 13 wegen feuchter Stellen unmöglich war, den normalen Speed zu fahren, deshalb stürzten so viele Piloten. «Ich konnte mich schnell anpassen», meinte Quartararo. «In den ersten paar Kurven bremste ich sehr spät und hielt hart rein, ich habe einige Spuren auf meiner Lederkombi. Aber so muss man kämpfen – wobei ich natürlich den nötigen Respekt zeigte.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,052

4. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,882

7. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

8. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

9. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

10. Joan Mir (E), Honda, +18,553

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

12. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,478

14. Jack Miller (AUS), KTM, +37,901

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1:02,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 39. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Quartararo 26. 10. Di Giannantonio 25. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Alex Márquez 14. 14. Oliveira 14. 15. Raul Fernández 11. 16. Augusto Fernández 9. 17. Mir 7. 18. Pedrosa 6. 19. Morbidelli 5. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 76. 4. Yamaha 26. Honda 8.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 97. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 72. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 53. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 29. 9. Trackhouse Racing 25. 10. Repsol Honda Team 7. 11. LCR Honda 7.