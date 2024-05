Johann Zarco (Honda): Mit der Lust eines 20-Jährigen

2023 stand Johann Zarco bei seinem Heimrennen in Le Mans als Dritter auf dem Podest. Später im Jahr dann der erste MotoGP-Sieg. Jetzt die große Honda-Krise. Der Franzose im exklusiven Interview vor dem Frankreich-GP.

Wir sind kurz vor dem eigentlichen Heim-GP des Franzosen Johann Zarco, der allerdings aktuell meist in Andorra anzutreffen ist. Wir nutzen die Gelegenheit vor der heißen MotoGP-Station in Le Mans, um mit dem routinierten MotoGP-Star in Honda-Diensten unter vier Augen über das Tagesgeschäft und seine besondere Beziehung zur komplexen RC213V zu sprechen.

Deine Anpassung an die Honda scheint komplizierter zu sein als erwartet. Wie analysierst du das?

Johann Zarco: «Zwischen Valencia, Malaysia und Katar hatte ich in meinen Kommentaren ein positives Gefühl und meine Einschätzung zu einem Potenzial, das man nutzen kann, zum Ausdruck gebracht. Dieses Potenzial ist in Portimao und Austin verloren gegangen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es war härter, als wir gedacht hatten. Aber nicht härter als das, was ich mir bei meiner Unterschrift im letzten Jahr hätte vorstellen können. Letztendlich musste man mit dieser Art von Situation rechnen und jetzt sind wir drin.»

Wie reagiert Honda? Hören sie auf dich?

«Ja. Ich habe vor allem eine Art, detailliert zu erklären, was ich auf dem Motorrad mache. Zu sagen, warum und wie. Zu beschreiben, was passiert ist und auch mich in Frage zu stellen. Und ich glaube, das gefällt Honda, denn wenn ich sage, dass es ein Problem gibt, dann erkläre ich alle Elemente. Zum Beispiel: «Ja, das Motorrad rutscht, aber vielleicht habe ich nicht in die korrekte Position gestellt. Die anderen Fahrer sagen in der Regel einfach: «Es rutscht».

Danach schafft es mir Probleme, zu viel zu denken, aber für die Entwicklung ist es sehr bedeutend, einen Mangel an Grip und einen Mangel an «turning» zu trennen. Tatsache ist, die Zusammenhänge sind schwer zu analysieren.

Du hast gesagt, dass du oft Supermoto trainierst, um zu versuchen, dich in diese Situation zu versetzen. Fährst du mit einer CRF 450?

«In der Tat. Sie wird von meinem Mechaniker Seb Moreno gewartet. Bisher wurde sie noch nicht groß überarbeitet, sondern das Fahrwerk neu eingestellt. Aber ich werde sie in Spanien noch von einem Spezialisten überarbeiten lassen, der sich auch um das Motorrad von Thomas Chareyre (achtfacher Supermoto-Weltmeister) kümmert.»

Wo wirst du fahren, jetzt wo du in Andorra wohnst?

«In Spanien, in der Gegend von Lleida. Es kann immer noch vorkommen, dass wir nach Eyguières fahren (in der Nähe von Johanns früherem Wohnort bei Avignon). Aber jetzt fahren wir eher nach Spanien. Seb kümmert sich um alles.»

Um noch einmal auf Honda in der MotoGP zu sprechen zu kommen, hältst du ihre Arbeitsweise für konstruktiv?

«Absolut – ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Ingenieure es gibt. Die MotoGP besteht aus so vielen Elementen, die man zusammenfügen muss. Es ist beeindruckend. Man sieht wirklich alle, die daran arbeiten. Deshalb denke ich, dass Honda eines Tages den richtigen Weg einschlagen wird... Die Japaner sind auch sehr stark. Ich bin beeindruckt von der Welt, die dahintersteckt, um diese MotoGP-Maschinen zum Laufen zu bringen.»

Marc Márquez sagte vor einigen Jahren in einem Dokumentarfilm – wenn die Japaner bei seinen Kommentaren mit dem Kopf nickten, bedeutete das nicht «Ich habe verstanden», sondern «Ich höre zu». Das verlangsamte das Tempo der Entwicklung.

Bist du sicher, dass die jungen HRC-Ingenieure dich verstehen?

«Es auch viele europäische Techniker. Ich glaube, Marc hatte das 2013 oder 2014 erzählt. Und in der Zwischenzeit hat sich sogar die japanische Mentalität verändert. Die Menschen im ganzen Team versuchen, sich zu öffnen.»

Lassen sie dich viele Teile testen, um die Probleme zu beheben?

«Ja, wir probieren viele Dinge aus. An kleinen Einstellungen, an der Aerodynamik. Es wird viel hinterfragt und manchmal gibt es auch Versuche und Gegenversuche. Das ist immer notwendig. Das braucht Zeit. Deshalb sind Zugeständnisse so wichtig.»

Stefan Bradl hat als Testfahrer insgesamt sechs Wildcard-Einsatz auf dem Programm. Was habt ihr an privaten Testfahrten mit dem GP-Bike geplant?

«Ich denke, dass ich dieses Jahr insgesamt drei Testevents haben werde. Das ist nicht schlecht. Es ist nicht viel, weil es ja auch eine Anzahl von Reifen gibt, die man auf fünf Fahrer aufteilen muss. Ich weiß, dass die offiziellen Fahrer ein bisschen mehr gefahren sind als wir (private Tests in Jerez in der Woche vor Portimao, Anm. d. Red.). Aber gut, das ist normal. Wir werden mit Mugello anfangen, alles Weitere planen wir.»

Haben die anderen Honda-Fahrer die gleichen Empfindungen wie du?

«Ja, die Kommentare ähneln sich sehr. Die Analyse über die letzten GPs, mit dem Michelin Hinterreifen, der sich weiterentwickelt hat. Und der eine neue Konstruktion hat, die der des letzten Jahres sehr ähnlich ist, ist, dass sich viele Teams über Vibrationen beschweren. Das gilt besonders für uns, und wir haben das Phänomen noch nicht in den Griff bekommen. Wir haben mehr Grip in Schräglage, aber das führt zu Problemen. Die anderen Teams haben diesen Grip vielleicht besser nutzen können. Wir werden dadurch benachteiligt, aber manchmal beschweren wir uns, dass wir nicht genug Grip haben. Das ist das Problem (die Vibrationsfrequenzen können zu einem Rückschlag des Rades von bis zu 6 mm führen, was für den Grip nicht gut ist.)

Was ist das Hauptproblem an der Maschine?

«Ich weiß es nicht. Wenn man viele Runden fährt und es immer schwieriger wird, mit den anderen mitzuhalten, hat man das Gefühl, dass es überall Probleme gibt. Das Motorrad ist schwer zu handhaben, obwohl das nicht die Eigenschaft der Honda war. Dazu kommt, dass wir uns beim Beschleunigen nicht weiterentwickelt haben. Um ehrlich zu sein, das sind unsere beiden größten Sorgen. Denn in dem Moment, in dem man das Gas aufdreht, verschlechtert sich das Verhalten.»

Hast du das Gefühl, dass dein Crew-Chief Christophe «Beefy» Bourguignon angesichts der Leistung des Motorrads etwas ratlos ist, oder ist er immer noch motiviert, das Problem zu beheben?

«Immer motiviert! Vor allem, weil man sieht, dass auch meine Motivation ungebrochen ist. Ich versuche wirklich, mir die Lust eines 20-Jährigen zu bewahren, selbst wenn ich 34 bin!»

Wie schaffst du es, die Motivation und die Intensität in der Vorbereitung aufrechtzuerhalten?

«Man muss ernsthaft trainieren, sich beim Training wohlfühlen, gut analysieren und sich sagen: Du holst das Beste, aus dem heraus, was du hast, indem du der beste Honda-Fahrer bist. Dann wird das Ziel sein, der Beste unter den Fahrern mit japanischen Motorrädern zu sein. Was mich auch motiviert, ist die tolle Saison im letzten Jahr (vor allem mit dem Sieg in Australien). Die richtigen Dinge wurden getan, jetzt bin ich bereit, etwas zu erleben, das etwas komplizierter ist.»

Kannst du das Leben in Andorra richtig genießen?

«Um ehrlich zu sein, ich habe mein Fahrrad noch nicht ausgepackt. Ich bin bis jetzt noch Schneeschuhwandern gegangen und habe es genossen. In der Höhe, zwischen 2000 und 2500 Metern, spürst du, dass du gut atmest. Aber das Fahrrad wird bald rauskommen, weil der Schnee weg ist. Ich liebe es. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen so tollen Spielplatz entdecken würde. Die Hauptstadt ist wirklich cool, es gibt richtig Leben. Und ich habe eine Traumwohnung. All das bringt mich dazu, weiterzumachen. Anstatt mir zu sagen: «Das könnte mein letztes Jahr sein», möchte ich mich selbst übertreffen. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich habe alles in die Wege geleitet, um auch wieder das Podium anzupeilen.»