Johann Zarco: «Das war nicht professionell von mir»

Johann Zarco: Das jüngste Treffen mit den FIM Stewards lief besser als das Meeting in Jerez

In Spanien geriet Johann Zarco mit den FIM Stewards aneinander, wurde laut und musste schliesslich das Büro der Regelhüter verlassen. Rückblickend übt sich der LCR-Honda-Pilot in Selbstkritik.

In Jerez sorgte ein Streit zwischen den FIM Stewards rund um den Vorsitzenden Freddie Spencer und dem zweifachen Moto2-Weltmeister Johann Zarco für Aufregung. Der Franzose ärgerte sich nach seinem Crash mit Aleix Espargaró über das Verhalten der Regelhüter und wurde laut. Schliesslich wurde er aus dem Büro der Rennleitung geworfen.

Zwei Wochen später erfolgte die Aussprache, die sehr viel gesitteter verlief, wie Zarco auf Nachfrage bestätigte. Vor dem Auftakt zu seinem Heimspiel in Le Mans berichtete der 33-Jährige: «Seitdem sind zwei Wochen vergangen, deshalb konnten wir ein sehr viel ruhigeres Treffen abhalten.»

Und der LCR-Honda-Pilot übte sich auch in Selbstkritik. «Dass ich während des Meetings laut geworden bin, war nicht professionell von mir. Es war nicht nötig, aber nach dem Crash und allem, was passiert ist, und auch wie das Meeting abgelaufen ist, musste ich einiges loswerden.»

«Das war nicht sehr professionell von mir», wiederholte Zarco, stellte aber auch klar: «Ich habe Freddie und den anderen Stewards gesagt, dass drei Leute die Entscheidungen fällen sollen, aber es ist nur Freddie, der spricht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihnen in vielerlei Hinsicht nicht zustimme und dass wir anderen Fahrer auch mit vielem nicht einverstanden sind.»

Natürlich sei es kompliziert, da es verschiedene Intentionen und Kommentare der Fahrer gibt, räumte der aktuelle WM-Einundzwanzigste ein. «Ich konnte sagen, was ich fühlte, und das war grossartig, wir haben darüber gesprochen. Beim letzten Zwischenfall war das ganze Feeling des Meetings nicht wirklich gut, denn sie wollten von mir wissen, was ich über den Crash denke. Und was kann ich schon dazu sagen? Nicht viel, ich wurde getroffen und dann musste ich mich rechtfertigen. Deshalb wurde ich etwas nervös, oder besser gesagt, wütend.»