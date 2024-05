Vinales (Aprilia/4.): «Kann gegen Ducati kämpfen»

Der überlegene Sieger des US-GP, zeigte mit der Werks-Aprilia auf dem «Bugatti Circuit» am Freitag eine sehr solide Vorstellung und war erneut schneller als Teamkollege Espargaro – trotz blockierendem Vorderrad.

Maverick Vinales (29) durfte mit dem vierten Platz am Ende des ersten Trainingstages für den Frankreich-Grand Prix mehr als zufrieden sein – auch weil den Spanier auf der klassischen Stop-an-Go-Piste Probleme mit dem Vorderrad quälten.

«Es war ein wirklich guter Start. Wir haben viele Daten, um das Bike zu verbessern und zu lernen», sagt Maverick. «Das Gefühl mit dem Vorderreifen war nicht fantastisch, aber die Rundenzeiten waren super schnell. Deswegen werden wir uns noch verbessern, für den Samstag und auch für den Sonntag.»

Der Fokus muss auf der engen Piste von Le Mans ist definiert. Vinales sagt dazu: "Es geht um die eine perfekte Runde! Wir legen die volle Konzentration auf die eine schnelle Runde – wir wollen das Motorrad in die erste oder zweite Reihe bringen. Wir haben einige Ideen, um uns noch zu verbessern für den Samstag.»

Und er verrät dann: «Ich hatte Phasen, in denen das Vorderrad blockiert hat. Daher war ich nicht ganz präzise und wenn man nicht präzise ist, dann kann man auch nicht perfekt beschleunigen. Aber Platz vier - ohne dass man perfekt fährt - das ist doch fantastisch. Ich war auch vom Rhythmus her einer der schnellsten Fahrer im Feld. Ich werde am Samstag bereit sein für den Kampf um das Podium.»

«Ich kann im Moment sicher gegen die Ducati-Jungs kämpfen», so der Mann aus Figueres, auf die Phalanx der Desmosedici angesprochen. «Ich habe nur einen Versuch von Pecco und Martin nicht ganz verstanden - eventuell hatten sie da aber weniger Sprit an Bord, um irgendwas zu checken. Ich bin jedenfalls im Renntrimm Zeiten im Bereich von 1:31,3 gefahren. Wenn ich im Rennen vorne wäre, kann ich unheimlich schnell fahren – und sonst werde ich mich eben nach vorne kämpfen».

Trotzdem sagt er: «Unser Hauptziel ist es, das Blockieren des Vorderrades zu eliminieren. Ich höre, dass es dieses Problem bei Ducati wohl nicht gibt. Ich kann das Problem umfahren, aber ich bevorzuge definitiv, immer den vollen Grip an der Front zu haben.»

Zur enormen Kulisse in Le Mans sagt der Spanier beeindruckt: «Es ist unglaublich, auch schon am Donnerstag. Wir hatten ein Event und da waren wohl 10.000 Leute. Frankreich ist immer so sensationell und es wäre perfekt, wenn jeder Grand Prix so wäre.»



Ergebnisse MotoGP Le Mans, Zeittraining (10. Mai):

Direkt im Qualifying 2:

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:30,388 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,187

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,269

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,295

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,311

7. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,326

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,375

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,397

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,400

Im Qualifying 1:

11. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,410

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,451

13. Marc Márquez (E), Ducati, +0,679

14. Alex Rins (E), Yamaha, +0,818

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,831

16. Augusto Fernández (E), KTM, +0,855

17. Brad Binder (ZA), KTM, +0,976

18. Joan Mir (E), Honda, +1,133

19. Alex Márquez (E), Ducati, +1,142

20. Johann Zarco (F), Honda, +1,186

21. Luca Marini (I), Honda, +1,472

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,743