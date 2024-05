Marco Bezzechi: «Es kommen die schönen Strecken» 21.05.2024 - 17:19 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Das war zum Haare raufen. Nach zwei Stürzen in Le Mans braucht Marco Bezzecchi Zielankünfte

Erst einmal in seiner Karriere gelang MotoGP-Star Marco Bezzecchi in Montmelo ein Podestplatz. Der VR46-Ducati-Pilot liebt die Strecke, denkt vor dem anstehenden Catalunya-GP aber besonders an Wiedergutmachung.