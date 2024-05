Maverick Vinales in Catalunya: Gedanken an Luis Salom

Für Aprilia-MotoGP-Ass Maverick Vinales bringt das kommende Event auf dem Circuit de Catalunya auch besondere Emotionen zu einem guten Freund, der auf der Rennstrecke in Montmelo sein Leben lassen musste.

Die MotoGP-Weltmeisterschaft gastiert am Wochenende am Circuit de Catalunya, um den Grand Prix von Katalonien zu feiern. Im Vorjahr stand dort Aprilia-Ass Maverick Vinales (29) gemeinsam mit seinem Teamkollegen und dem damaligen Rennsieger Aleix Espargaro (34) auf dem Treppchen. Die Beiden hatten damit für das erfolgreichste MotoGP-Wochenende des Aprilia-MotoGP-Projekts gesorgt.

Für Vinales war es im auch der zweite Podiumsplatz der laufenden Saison mit der RS-GP. Die Piste, mit dem fließenden Layout und schnellen Kurven, ist als Reifenkiller berühmt-berüchtigt. Dennoch könnte das Asphaltband in Montmelo Aprilia auch diesmal wieder entgegenkommen. «Ich mag Montmelo», bestätigt Vinales. «Ich habe viele gute Erinnerungen an diese Piste.» Für Vinales bringt Barcelona aber auch stets die Erinnerung an Luis Salom. Der Spanier verunglückte im Jahr 2016 am ersten Trainingstag tödlich.

Salom und Vinales kämpften 2013 um den Moto3-WM-Titel – ein Jahr später waren die beiden Kollegen im Moto2-Team von Sito Pons. «El Mexicano» Salom prallte 2016 in Barcelona mit seiner Kalex des Teams Stop&Go im Bereich zwischen Kurve 12 und 13 mit hohem Tempo in die Barrieren. Alle Untersuchungen über die Ursache des fatalen Crashes brachten bisher kaum eindeutige Ergebnisse. Fakt ist: Für die Motorrad-WM wurde in diesem Bereich eine Bremsschikane eingebaut, um das Tempo im letzten Teilstück der Strecke zu drosseln.

«Wenn ich in Barcelona bin, dann denke ich an Luis Salom und das ist für mich eine großartige Motivation», erklärt Maverick, der die RW-Moto3-Aprilia von Luis Salom später in einer Überraschungs-Aktion gekauft hatte und an die Familie von Luis Salom weitergegeben hatte.

Zum anstehenden Gran Premio fügt Vinales an: «Es ist auch mein Heimrennen und mein ganzer Fanclub wird vor Ort sein. Daher ist es eine Piste, auf der ich besonders gut abschneiden möchte.»

«Top Gun» Vinales holte zuletzt in Le Mans im Sprint Position 3 und fuhr im GP auf Rang 5. In der WM-Tabelle belegt der zweifache Familienvater mit 81 WM-Punkten ebenfalls die fünfte Position. Auf den WM-Zweiten Pecco Bagnaia fehlen Vinales aktuell nur zehn Zähler.