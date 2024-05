Enea Bastianini (Ducati): Warnung vor KTM und Aprilia

Lieber spät als nie. Bastianini kam am Freitag erst spät in Schwung

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini beendete den ersten MotoGP-Trainingstag in Barcelona auf Position 8 und schilderte danach seine Eindrücke eines nervenzehrenden Auftakts zum Grand Prix von Katalonien.

Bastianini (26) sicherte sich mit Platz 8 am Freitag auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo das direkte Ticket für das Q2 am Samstag. Der Mann aus Rimini hatte dabei jedoch Glück, denn Gresini-Ass Marc Márquez, der als Zwölfter den direkten Einzug in das Q2 knapp verpasste, lag am Ende nur minimal hinter Bastianini.

Das Feld war auf der Reifen mordenden Piste am Nachmittag eng wie selten zusammen. Nicht weniger als 19 Fahrer – bis hin zu Johann Zarco (LCR Honda) – fanden sich in der Zeitentabelle innerhalb einer Sekunde. Am Vormittag hatte Bastianini Mühe, war seinerseits nur auf Platz 19. Bastianini: «In der Früh war es für mich ehrlich gesagt ein Desaster. Das Gefühl mit dem Motorrad war sehr seltsam. Wenig Grip, speziell mit der Frontpartie war ich nicht glücklich.»

Der WM-Vierte beschreibt: «Es war sehr schwer für mich, in volle Schräglage zu gehen und auch die Bremsphase war recht kritisch. Ich habe dann im FP2 eine weitere Option probiert, es hat aber nicht sofort funktioniert. Dann haben wir ein anderes Setup hergenommen und konnten so das Problem teilweise lösen. Es war am Ende sehr wichtig, direkt in das Q2 zu kommen», so das Fazit des Teamkollege von Weltmeister Bagnaia.

Vom Moto2-Weltmeister aus dem Jahr 2020 gibt es dann aber auch gleich eine Warnung an die Ducati-Hirne um Gigi Dall‘Igna aus: «Wir haben heute aber auch gesehen, dass die KTM und auch die Aprilia mehr Speed hatten. Wir müssen uns nach vorne bewegen, wenn wir mit den Jungs morgen und dann auch am Sonntag mitziehen wollen.»

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Zeittraining (24. Mai):

Direkt im Qualifying 2:

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1:38,562 min

2. Brad Binder (ZA), KTM, +0,072 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,103

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,133

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,140

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,231

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,269

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,455

9. Alex Rins (E), Yamaha, +0,481

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,496



Im Qualifying 1:

11. Alex Márquez (E), Ducati, +0,551

12. Marc Márquez (E), Ducati, +0,591

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,788

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,790

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,820

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,858

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,917

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,942

19. Johann Zarco (F), Honda, +0,996

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,466

21. Joan Mir (E), Honda, +1,694

22. Luca Marini (I), Honda, +1,756

Ohne Zeit: Stefan Bradl (D), Honda



Ergebnisse MotoGP Barcelona, FP1 (24. Mai):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:39,579 min.

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,292 sec.

3. Brad Binder (ZA), KTM, +0,379

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,387

5. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,472

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,708

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,742

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,759

9. Jack Miller (AUS), KTM, +0,782

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,789

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,801

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,818

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,843

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,914

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,914

16. Alex Rins (E), Yamaha, +0,974

17. Luca Marini (I), Honda, +1,049

18. Joan Mir (E), Honda, +1,093

19. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,110

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,113

21. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,204

22. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,215

23. Stefan Bradl (D), Honda, +1,844