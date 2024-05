Pedro Acosta (3.): «Dann wurde es wirklich schwierig»

Pedro Acosta feierte am Samstag an der Rennstrecke in Barcelona seinen 20. Geburtstag. Passend dazu holte er sich ein weiteres Podium im MotoGP-Sprint in Katalonien, doch einfach war das nicht.

Das Red Bull GASGAS Tech3-Team von Hervé Poncharal hatte am Samstag am Circuit de Barcelona-Catalunya erneut großen Grund zur Freude. Schützling Pedro Acosta zeigte erneut ein beherztes Rennen, leistete zwischenzeitlich Führungsarbeit und beendete den Sprint nach zwölf Runden auf Position 3 hinter Aleix Espargaró (Aprilia) und Ducati-Pilot Marc Márquez.

Für den KTM-Star aus Spanien war es dennoch ein extrem schwieriger Arbeitstag. «Es war mit Sicherheit das härteste Rennen der Saison», schnaufte der MotoGP-Neuling im Interview. «Wenn du einmal Fehler mit dem Gas machst und der Reifen durchdreht und überhitzt, dann ist es vorbei. Als Aleix an mir vorbeikam, wollte ich an ihm dranbleiben, doch das war zu viel.»

«Mein Vorderreifen hat sich stark hinter Pecco und Brad erhitzt. Daraus resultierten einige Fehler und Probleme, die bis zum Rennende noch stärker wurden», lautete das Fazit des WM-Sechsten. «Ich musste hart kämpfen, um das Ergebnis ins Ziel zu retten. Ich überhitzte den Vorderreifen, konnte nicht mehr vernünftig einlenken und dadurch überhitzte auch der Hinterreifen. Wahnsinn, aber es gehört dazu.»

Es gab einige Überholmanöver und verschiedene Fahrer, die zeitweise das Rennen anführten. «Ja, jeder wollte vorne sein, um den Vorderreifen zu schonen. Als man dann vorne war, wurde es wirklich schwierig», so Acosta. «Wenn du alleine unterwegs warst, war es sehr schwierig im letzten Sektor schnell zu sein. Die anderen konnten deshalb in der ersten Kurve ein Manöver starten. Und in Kurve 5 musste man stark aufpassen.»

In Le Mans sagte Acosta, dass er ein Bike hat, um das Rennen zu gewinnen. Trifft das auch auf den GP in Barcelona zu? «Ich hoffe es», sagte er mit einem schmunzeln. «Wir kommen näher, das ist wirklich gut. Wir waren am Sonntag ein oder zwei Sekunden vom Sieger entfernt, wenn Pecco sitzen geblieben wäre. Wir sind wirklich nicht weit weg. Mit den ganzen Stürzen heute, habe ich irgendwann erkannt, dass wir heute nur verlieren können.»

Wie ist die Herangehenweise bei einem GP, auf einer Strecke, die dann auch sehr wenig Grip bietet? «Wenn wir viel Grip haben, müssen wir die Vibrationen vermeiden. Dann muss man sehen, wo man wirklich steht. In Barcelona ist der Grip sehr niedrig, also haben wir auch keine Vibrationen. Am Ende war im Sprint der dritte Platz unser Maximum.»

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.