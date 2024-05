Brad Binder (KTM/-): Trotz Crash ein gutes Gefühl

Brad Binder war der zweite von drei Piloten, die im Sprint in Führung liegend crashten. Trotz allem ist er zufrieden und sagt: «Es ist besser, von Platz 1 rauszucrashen als als Fünfzehnter das Rennen zu beenden.»

Brad Binder war erst der glückliche Profiteur vom Pech von Raúl Fernández, übernahm die Führung, als der Spanier in Führung liegend crashte. Doch auch für Binder lief es nicht lang gut. Nur zwei Runden später verunfallte er ebenfalls, verlor die Führung.

Trotzdem ist das Wochenende für den KTM-Piloten insgesamt gelungen. Binder: «Die Quali heute war ziemlich gut, ich war sehr froh, mich als Vierter qualifiziert zu haben.» Und es ging bis zum Crash auch gut weiter. Der Südafrikaner: «Im Sprint war dann der Start gut. Leider habe ich im ersten Gang den Limiter erwischt. Aber trotzdem war es ein guter Start. Ich hatte dann auch ein echt gutes Gefühl, das Motorrad funktioniert hier unglaublich gut.»

Doch dann in Führung liegend der Unfall. Ein bitteres Ende für einen bislang starken Samstag. Binder: «In Kurve 5 ist mir die Front weggeschmiert ohne wirkliche Vorwarnung. Und damit hatte sich mein Rennen dann leider erledigt.» Er nimmt es mit Fassung: «Es ist, wie es ist. Es ist nie schön, auf Platz auszuscheiden. Aber es ist auf jeden Fall besser, von Platz 1 rauszucrashen als als Fünfzehnter das Rennen zu beenden wie letzte Woche.»

Binder: «Ich habe versucht, sauber zu fahren, aber das hätte ich wohl nicht tun sollen. Denn es wirkt, als ich versucht habe es zu halten, als es zu rutschen begann, hat sich das Gewicht etwas anders verteilt und so ist mir die Front weggeschmiert.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Aleix Espargaró © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández & Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Sprint - Marc Márquez, Aleix Espargaró & Pedro Acosta Zurück Weiter

Warum ist die KTM hier im Vergleich zur Ducati so stark? Binder: «Es gibt einige Strecken, auf denen wir Vorteile haben. Vermutlich nicht so viele wie die, auf denen sie Vorteile haben. Diese Strecke ist eindeutig gut für uns. Von der ersten Session an war klar, dass alle KTMs hier gut funktionieren. Es hing auch nicht davon ab, was wir am Set-up gemacht haben, wir waren alle ziemlich gut. Das ist immer wichtig. Aber die wahre Probe kommt morgen.»

Binder crashte in Kurve 5. Schon andere Piloten hatten an dieser Stelle Probleme. Binder: «Es ist ein bisschen dubios, es geht ein wenig bergab. Ich werde versuchen, morgen etwas gechillter zu sein.» Für Binder ist es bislang ein unfallintensives Wochenende. Bereits am Freitag war er zweimal gecrasht.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Barcelona/E (25. Mai):

1. Aleix Espargaró (E), Aprilia, 12 Runden in 20:01,478 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,892 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +1,169

4. Jorge Martín (E), Ducati, +2,147

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,980

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati,+4,623

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,084

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,245

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,643

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,241

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,537

12. Alex Rins (E), Yamaha, +13,045

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,199

14. Alex Márquez (E), Ducati, +13,378

15. Joan Mir (E), Honda, +16,438

16. Luca Marini (I), Honda, +18,000

17. Augusto Fernández (E), KTM, +25,262

18. Stefan Bradl (D), Honda, +33,751

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1 Runde zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 4 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 6 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1. Martin, 135 Punkte. 2. Marc Marquez 98. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 91. 5. Viñales 83. 6. Acosta 80. 7. Binder 67. 8. Aleix Espargaró 63. 9. Di Giannantonio 51. 10. Bezzecchi 37. 11. Alex Márquez 33. 12. Miller 27. 13. Quartararo 25. 14. Oliveira 23. 15. R. Fernández 18. 16. Morbidelli 15. 17. A. Fernández 13. 18. Mir 12. 19. Zarco 9. 20. Rins 7. 21. Pedrosa 7. 22. Nakagami 6. 23. Marini

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 179 Punkte. 2. KTM 114. 3. Aprilia 112. 4. Yamaha 28. 5. Honda 17.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 185 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 150. 3. Aprilia Racing 146. 4. Gresini Racing 131. 5. Red Bull KTM Factory Racing 94. 6. Red Bull GASGAS Tech3 93. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 88. 8. Trackhouse Racing 41. 9. Monster Energy Yamaha 32. 10. LCR Honda 15. 11. Repsol Honda Team 12.