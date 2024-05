Montmelo, Warm-up: Keine Top-10 für die 3 Gestürzten

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini beendete das Warm-up der MotoGP-WM in Barcelona am Sonntagmorgen auf Platz 1. Rookie Pedro Acosta (GASGAS) präsentierte sich stark, Stefan Bradl verlor über 2 sec.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), Brad Binder (Red Bull KTM) und Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) sind im Sprintrennen über zwölf Runden am Samstagnachmittag auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo nahe Barcelona jeweils in Führung liegend gestürzt. Für sie stellte das 10-minütige Warm-up am Sonntagmorgen die einzige Möglichkeit dar, wieder Vertrauen zu ihrem Motorrad zu finden und die Funktionsfähigkeit der Crashmaschine zu überprüfen – keiner von ihnen schaffte es in die Top-10.

Aprilia-Haudegen Aleix Espargaro, der 2024 seine letzte Saison als MotoGP-Stammfahrer bestreitet, hat im Qualifying mit der Rekordrunde 1:38,190 min die Pole-Position erobert, von solchen Zeiten waren die Piloten im Warm-up weit entfernt.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach drei Runden Raul Fernandez mit 1:40,090 min. Nach Runde 4 lag Aprilia-Kollege Maverick Vinales mit 1:39,584 min vorne, eine Runde später Enea Bastianini (Ducati Lenovo) mit 1:39,505 min.

In dem kurzen Warm-up sind nur maximal sechs Runden möglich, Bastianini beendete die Session als Schnellster, 0,027 sec vor Überflieger Acosta. Mit minimalen Abständen folgen Vinales, Marc Marquez und WM-Leader Jorge Martin. Weltmeister Bagnaia wurde mit 7/10 sec Rückstand 14.

Honda-Test- und Ersatzfahrer Stefan Bradl hat sich von seiner Magen-Darm-Infektion so weit erholt, dass er auch den Grand Prix am Sonntag bestreiten kann. Im Warm-up lag der Bayer 2,1 sec hinten.

Ergebnisse MotoGP Barcelona, Warm-up (26. Mai):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:39,505 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,027 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,079

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,111

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,112

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,252

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,309

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,503

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,513

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,559

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,585

12. Jack Miller (AUS), KTM, +0,639

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,684

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,706

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,782

16. Brad Binder (ZA), KTM, +0,830

17. Johann Zarco (F), Honda, +0,971

18. Joan Mir (E), Honda, +1,189

19. Luca Marini (I), Honda, +1,241

20. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,346

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,478

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,520

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,139