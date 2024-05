Alex Rins (2.): «Aerodynamik funktioniert besser»

Yamaha-Werksfahrer Alex Rins glänzte im Zeittraining von Mugello mit einer starken Rundenzeit, die ihm den zweiten Platz und somit den direkten Q2-Einzug sicherte. Teamkollege Fabio Quartararo hatte weniger Glück.

Damit hatte selbst Alex Rins nicht gerechnet: Der Yamaha-Pilot drehte im Zeittraining die zweitschnellste Runde, von der Bestzeit von Francesco «Pecco» Bagnaia trennten ihn 0,273 sec. Der Spanier gestand hinterher: «Wir sprachen vor dem Training über die Zeit, die nötig sein würde, um es ins Q2 zu schaffen, und wir kamen auf eine Rundenzeit, die deutlich über jener lag, die ich dann aufgestellt habe.»

Der 18-fache GP-Sieger ist sogar überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Er erklärte nach der Zeitenjagd: «Die Runde war nicht perfekt, ich hatte ein paar Fehler drin, wir können uns also vielleicht noch ein paar Zehntel verbessern.» Und er erzählte: «Ich gab auf meinem letzten Run alles, weil ich sah, dass ich auf Position 11 war und ich dachte mir da: ‚Nein, bitte nicht dieses Mal!‘ Deshalb ging ich ans Limit und mir gelang eine unglaubliche Rundenzeit.»

Auf die Frage, warum der Sprung ins Q2 seinem Teamkollegen Fabio Quartararo nicht gelang – der Franzose belegte am Ende Platz 11 und verpasste den direkten Q2-Einzug damit nur knapp, antwortete Rins: «Ihm fehlten am Ende nur 0,019 sec auf den zehntplatzierten Aleix Espargaró. Und da alle Abstände so gering ausfallen, kann das passieren.»

Rins äusserte auch eine Vermutung zu den Gründen, warum die Yamaha in Mugello so schnell ist. Er schilderte: «Der Test, den wir gemacht haben, hilft sicherlich ein wenig, aber ich denke, das beschränkt sich auf die ersten 15 Runden in der ersten Session. Ich denke, wir machen seit dem Start des Wochenendes einen guten Job und ich war schon in Montmeló auf einer Runde schnell. Hier fühle ich mich auf gebrauchten Reifen ziemlich stark.»

«Und ich denke, die Aerodynamik funktioniert hier besser. Die Strecke hat viele Highspeed-Kurven und unsere Aero ist bei diesem Kurventyp sehr hilfreich», fügte der 28-Jährige an, warnte aber auch gleich: «Aber wir sind noch weit davon entfernt, an der Spitze zu liegen, es liegt also noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen unsere Basis-Abstimmung verbessern, denn das Bike fühlt sich beim Richtungswechsel ziemlich schwer an.»

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, PR1 (31. Mai):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati 1:44,938 min

2. Alex Rins (E) Yamaha +0,273 sec

3. Pedro Acosta (E) KTM +0,388

4. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,402

5. Marc Márquez (E) Ducati +0,407

6. Enea Bastianini (I) Ducati +0,465

7. Jorge Martín (E) Ducati +0,467

8. Alex Márquez (E) Ducati +0,474

9. Maverick Viñales (E) Aprilia +0,486

10. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,523

11. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,542

12. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,712

13. Brad Binder (ZA) KTM +0,760

14. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,791

15. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,821

16. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,846

17. Jack Miller (AUS) KTM +0,860

18. Pol Espargaró (E) KTM +1,140

19. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,141

20. Johann Zarco (F) Honda +1,576

21. Joan Mir (E) Honda +1,646

22. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,802

23. Augusto Fernandez (E) KTM +1,936

24. Luca Marini (I) Honda +2,124

Ergebnisse MotoGP, Mugello Circuit, FP1 (31. Mai):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 1:46,140 min

2. Fabio Quartararo (F) Yamaha +0,188 sec

3. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,288

4. Pedro Acosta (E) KTM +0,319

5. Jorge Martín (E) Ducati +0,447

6. Marc Márquez (E) Ducati +0,447

7. Aleix Espargaró (E) Aprilia +0,450

8. Alex Rins (E) Yamaha +0,579

9. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,650

10. Alex Márquez (E) Ducati +0,676

11. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,771

12. Jack Miller (AUS) KTM +0,876

13. Marco Bezzecchi (I) Ducati +0,968

14. Brad Binder (ZA) KTM +0,976

15. Pol Espargaró (E) KTM +0,993

16. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +1,057

17. Miguel Oliveira (P) Aprilia +1,151

18. Enea Bastianini (I) Ducati +1,156

19. Luca Marini (I) Honda +1,442

20. Augusto Fernandez (E) KTM +1,446

21. Takaaki Nakagami (J) Honda +1,602

22. Joan Mir (E) Honda +1,672

23. Johann Zarco (F) Honda +1,764

24. Lorenzo Savadori (I) Aprilia +1,972