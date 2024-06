Maverick Viñales zerknirscht: «Keine andere Wahl»

Wer vom zweiten Startplatz ins MotoGP-Rennen geht, ist nach einem achten Schlussrang normalerweise enttäuscht. Doch Aprilia-Ass Maverick Viñales versteht es, seine Leistung in Mugello sachlich einzuordnen.

Wenn man aufgrund der Meldung, dass Aprilia-Pilot Maverick Viñales (29) als einziger Fahrer mit einem Medium-Hinterreifen ins Rennen ging, eine raffinierte Taktik wittern würde, dann läge man falsch. «Ich hatte gar keine andere Wahl», klärte der 26-fache GP-Sieger nach dem Rennen über seine eigenwillige Entscheidung auf. «Der weiche Reifen heizt sich auf der Aprilia sofort enorm auf und das Bike wird instabil. Dieses Problem müssen wir noch lösen. Glaubt mir, ich würde gerne ein solches Rennen mit dem Soft bestreiten.»

Trotzdem hatte sich Viñales in Mugello etwas mehr erhofft als den achten Schlussrang. «Ich erwartete, dass ich ab Rennmitte mit meinem Hinterreifen langsam Vorteile hätte. Aber die Fahrer vor mir sind entgegen meinen Hoffnungen nie langsamer geworden. Sie machten einen guten Job. Wir hatten alle ein irres Tempo», seufzte der Mann, welcher 2011, in der 125-ccm-Klasse, in der GP-Welt debütierte.

Diese Behauptung unterstreicht der Blick auf die Zeitentabelle. Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) benötigte bei seinem Sieg für die 23 Toskana-Runden 40:51 Minuten, ein Jahr zuvor flitzte derselbe Sieger noch in 41:16 min durchs Ziel. «Auf eine Qualirunde konnte ich mit den Schnellsten mithalten», bemerkte Viñales. «Im Rennen blieb ich dann ewig lange hinter Franky Morbidelli stecken. Auf der Geraden fehlte mir der Speed, um ihn zu überholen.»

Trotzdem hält der aktuelle WM-Vierte seine Werks-Aprilia RS-GP gegenüber der Konkurrenz von Ducati und KTM nicht für grundsätzlich unterlegen. «Nein, gar nicht. Aber es ist sehr kompliziert. Wir haben hier sicher wieder einiges gelernt und ich bin zuversichtlich für die kommenden Rennen. Alle Hersteller betreiben die Entwicklung der Motorräder mit enormem Aufwand.»

Vorerst aber steht für die Aprilia-Factory-Fahrer ein riesiger Kundenevent an: Die Aprilia All-Stars, welche auf der Verkleidung der Bikes in Mugello eifrig beworben wurden, finden am 8. Juni auf dem Misano-Track statt.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 175 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.