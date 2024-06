Bezzecchi ahnt: Das Problem ist nicht die Ducati

Für VR46-Ducati-Fahrer Marco Bezzecchi war das MotoGP-Wochenende in Mugello eines zum Vergessen. Und Besserung scheint für den WM-Dritten des Vorjahres nicht in Sicht.

Für Marco Bezzecchi hätte das Rennwochenende in der Toskana wahrlich besser laufen können: Mit Position 16 hatte der Italiener zunächst den schlechtesten Startplatz aller Ducati-Piloten. Zwar konnte er sich im Sprint am Samstag immerhin bis auf Rang 11 vorarbeiten, kam aber vier Plätze hinter Teamkollege Fabio Di Giannantonio ins Ziel.

Der Grand Prix am Sonntag begann ebenso wenig verheißungsvoll für den VR46-Piloten, der vor der ersten Kurve zwei weitere Positionen einbüßte. Er begründete den schlechten Start zuvorderst mit technischen Problemen: «Seit dem Morgen hat sich die Kupplung seltsam angefühlt. Dieses Problem haben wir immer wieder in unterschiedlich starker Ausprägung. Und mit einem schlechten Start wird der Rest des Rennens wahrscheinlich auch nicht gut.»

Immerhin konnte er sich im Klassement vorarbeiten und, nach mehreren Positionswechseln mit Yamaha-Pilot Fabio Quartararo und dessen Teamkollege Alex Rins, schließlich noch Miguel Oliveiras Trackhouse-Aprilia hinter sich lassen. Am Ende fuhr er auf Platz 13 über die Ziellinie. Dies bedeutet jedoch, dass Bezzecchi auch im Grand Prix die am schlechtesten platzierte Ducati stellt, sechs Ränge hinter seinem Teamkollegen und 20,3 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia.

Das Rennen sei noch schwieriger geworden als erwartet, vor allem das fehlende Vertrauen in seine Desmosedici GP23 habe dazu beigetragen, sagte er. «Mugello ist jedes Mal ein schwieriger Kurs. Und wenn du kein Vertrauen hast, dann wird es noch schwieriger. Besonders, wenn dir in diesen langgezogenen Kurven das Gefühl für den Vorderreifen fehlt.»

Dies sei ein generelles Problem und auch der Blick auf die Einstellungen der restlichen Ducati-Fahrer hätten ihm dabei bislang nicht helfen können. «Bis jetzt konnten wir viele Probleme lösen. Aber das bleibende Hauptproblem ist das Untersteuern. Das scheint aber eher ein Problem der Reifen als des Motorrads zu sein.»

Anders als sein Teamkollege hegt Bezzecchi wenig Hoffnungen, dass die Testfahrten am Montag in Mugello entscheidende Verbesserungen nach sich ziehen. Verbesserungen werden aber nötig sein, um nicht in absehbarer Zeit den Anschluss an den Rest der Ducati-Fahrer zu verlieren. Von seinem Stallgefährten Di Giannantonio trennen Bezzecchi jetzt 19 Punkte in der Gesamtwertung, er liegt nur auf Platz 11.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 171 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.