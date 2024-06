Sachsenring-Kult: Red Bull Vogelfrei mit Stefan Bradl

MotoGP-Pilot Stefan Bradl: Stammgast am Sachsenring

Zweirad-Kult am Sachsenring: Red Bull Vogelfrei

Nach sechsjähriger Pause kehrt am Samstag, dem 22. Juni, die abgefahrenste Moped-Ausfahrt der Nation, das «Red Bull Vogelfrei» an den Sachsenring zurück. Mit dabei im wilden Osten: MotoGP-Wildcar-Pilot Stefan Bradl.

Zwei Wochen vor dem Motorrad Grand Prix von Deutschland lädt «Red Bull Vogelfrei» zum vierten Mal zur kultigsten Moped-Ausfahrt des Landes ein und sucht dafür die «schrägsten Vögel» der Nation. Als Stargast werden der Moto2-Weltmeister von 2011 und Honda-MotoGP-Testfahrer Stefan Bradl, die Simson-Social-Media-Botschafter Günni & Hindrich sowie der Hobby-Koch ausgefallener Gerichte und Social-Media-Star Dr. Emkus aus Gera erwartet.

Egal ob Schwalbe, Spatz, Star, Sperber oder Habicht, egal ob perfekt erhaltene Originale oder detailverliebte Umbauten – die legendären Simson-Mopeds ziehen auch bei der diesjährigen Veranstaltung alle Blicke auf sich.

Diese ist auf 300 Teilnehmer(-innen) limitiert, wobei aktuell noch knapp 50 Plätze für Inhaber eines entsprechenden Kult-Fahrzeugs frei sind. Alle passionierten Liebhaber(-innen) der legendären Simson-Zweiräder Baujahr 1986 oder älter können bei «Red Bull Vogelfrei» ihr Geschick und Fahrgefühl unter Beweis stellen und sich noch unter redbull.com/vogelfrei einen der letzten Startplätze sichern.

Die Veranstaltung beginnt am 22. Juni mit der Anreise und Anmeldung ab 8:00 Uhr, der technischen Abnahme auf dem Sachsenring. Bei der legendären Simson-Rallye stellen sich die Probanden dann auf der 50 Kilometer langen Rundfahrt ab 12:30 Uhr vom Sachsenring über Glauchau, Mülsen und Oelsnitz und zurück zum Sachsenring mit Kreativität, Geschicklichkeit und Kraft zunächst den sechs vorbereiteten Wertungsprüfungen.

Angelehnt an die legendären Sechs-Tage-Enduro-Rennen Six Days gilt es, sechs knifflige Wertungsprüfungen zu meistern. So zum Beispiel den «Motoren-Weitwurf», bei dem die Teilnehmer einem ausgebauten Simson-Motor das Fliegen beibringen werden oder die «Geh-Kraft-Wertung», bei der die Teilnehmer(-innen) ihre Simsons, ganz nach dem Motto «wer sein Moped liebt, der schiebt», ein Stück auf einen steilen Berg schieben müssen.

Mit Begeisterung erwartet wird die Teilnahme von MotoGP-Star Stefan Bradl, der bei der Ausfahrt nicht wie sonst Vollgas geben wird, sondern gemütlich im Pulk die Eröffnungsrunde auf dem Sachsenring mitfahren will. «Für mich ist Red Bull Vogelfrei die beste Vorbereitung und ein Stimmungs-Vorgeschmack auf den Sachsenring-GP», so der Moto2-Weltmeister von 2011 lachend, der zwei Wochen später als Testfahrer für Honda die gleiche Runde mit zig-facher Geschwindigkeit auf seiner Werks-Honda RC213V unter die Slicks nehmen wird.

Alle Informationen zum Event, der Strecke, Prüfungen und der Anmeldung unter www.redbull.com/vogelfrei.