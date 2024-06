Quartararo über Acosta: «Einer der Talentiertesten»

Fabio Quartararo schwärmt vom Talent von Pedro Acosta. Der Franzose über den Spanier: «Einer der talentiertesten Fahrer, mit denen ich je gefahren bin.» Er traut ihm Platz 3 in der WM-Wertung zum Ende der Saison zu.

Pedro Acosta (20) gilt als eines der größten Talente der aktuellen und vor allem zukünftigen MotoGP. Die große Begabung ihres jungen Kollegen bemerken auch die anderen Piloten. Ex-Weltmeister Fabio Quartararo findet nun sehr lobende Worte für Acosta.

Im Interview mit Crash.net spricht der Franzose voller Bewunderung über den jungen Spanier. Der 2021er-Weltmeister sagt: «In meinem ersten Jahr in der Königsklasse war ich glaube ich viel weiter hinterher als er. Ich glaube, er könnte am Ende der Saison wirklich auf dem Podium der WM-Wertung stehen.»

Aktuell ist er Fünfter in der WM-Wertung, hat aber nur 35 Punkte Abstand auf Rang 3.

Quartararo erklärt außerdem: «Ich bin noch nicht so alt, aber von dem, was ich sehe und was er abliefert, ist er glaube ich einer der talentiertesten Fahrer, mit denen ich je gefahren bin. Es ist beeindruckend, wie schnell er sich anpassen kann.» Unter anderem lobt er sein Bremsen, das er schnell erlernt habe und natürlich wirke.

Quartararo: «Sein Talent ist himmelschreiend. Man merkt ihm an, dass er sich frei fühlt und Spaß hat.»

Kommende Saison wechselt Acosta offiziell zu KTM-Werksteam. Bei KTM wird es kommende Saison ein Vier-Fahrer-Team geben, bestehend aus der aktuellen GasGas Tech3-Mannschaft und dem KTM-Werksteam, bei dem alle Piloten zum Beispiel in der Bereitstellung der Maschinen gleichberechtigt sind – ein ziemliches Dreamteam.