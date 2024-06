Fabio Quartararo: Glücklich nach Valencia-M1-Test

Yamaha-Speerspitze Fabio Quartararo zeigt sich nach dem zweiten privaten MotoGP-Testlauf in Valencia in deutlich besserer Gemütslage als noch vor einigen Wochen. Der Franzose spulte an einem Tag über 100 Runden ab.

Für Fabio Quartararo und Alex Rins ist die MotoGP-Pause wegen des gestrichenen Kasachstan-Events bisher sprichwörtlich wie im Flug vergangen. Das Duo hat auch vergangene Woche eine weitere Gewalttour hinter sich gebracht. Die Werkspiloten jetteten noch am späten Donnerstagabend von einem Sponsor-Event aus Silverstone direkt nach Valencia, wo die Yamaha-MotoGP-Werkstruppe bereits auf ihre beiden schnellsten Testfahrer wartete.

Zur Erinnerung: Aufgrund der zugestandenen MotoGP-Concessions dürfen Yamaha und Honda derzeit auch mit ihren Stammfahrern testen. Nach dem Wetterpech mit Regenschauern beim ersten Valencia-Probelauf sowie auch davor in Mugello ließ das Wetter diesmal keine Wünsche offen. Yamaha konnte mit beiden Fahrern auf ihren M1 ein umfangreiches Programm abspulen. Zudem fühlte sich das Bike mit den Updates auf dem winkeligen Kurs sehr gut an.

Wie gut die Laune bei Fabio Quartararo in Valencia war, zeigten auch seine sehenswerten Stoppies in der Boxengasse. In der Mittagspause relaxten Quartararo und Rins mit ihren Crews sichtlich entspannt auf Klappstühlen in der Boxengasse des Circuit Ricardo Tormo. Quartararo zeigte sich erstmals nach langer Zeit nach einem privaten Test wieder in guter Laune.

«Ich habe am Freitag 101 Runden gedreht. Es war wirklich sehr positiv. Das Gefühl war viel besser als zuletzt», sprudelte der Weltmeister von 2021. «Wir wollen jetzt alles, was nur irgendwie möglich ist, nach Assen mitbringen.» Auch Rins zeigte sich trotz des langen Arbeitstages begeistert und hätte noch gerne weiter gemacht. «Ich hatte den ganzen Tag Spaß.» Damit deutet sich weiter an, dass Yamaha mit dem forcierten Testprogramm unter Max Bartolini wild entschlossen ist, den Abstand zur Spitze der MotoGP schnellstmöglich zu verkürzen.

Mit Assen und dem Sachsenring folgt ab nächster Woche noch ein Doppelschlag, bevor die MotoGP-WM in die zweite Sommerpause bis zum englischen GP nach Silverstone geht.