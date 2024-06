Jorge Martin (2.): 50. Karriere-Podium in Assen

Jorge Martin: Auch am Sonntag Zweiter in Assen und weiterhin WM-Spitzenreiter

Der «Martinator» hatte sich nach Platz 2 im Sprint vorgenommen, Pecco Bagnaia beim Holland-GP zu schlagen. Der Plan ging nicht auf. Erneut erreichte Martin das Ziel als Zweiter. Sein WM-Vorsprung – nur noch 10 Punkte.

Dass Jorge Martin den GP-Lauf in Assen nach der gestrigen Bestrafung für langsames Fahren von Startplatz 5 statt 2 beginnen musste, davon war nichts zu spüren. Nach sehr gutem Start und einem mutigen Manöver gegen Maverick Vinales lag der «Martinator» noch in der ersten Runde am Hinterrad des Weltmeisters.

Doch danach entwickelte sich die Dutch TT zu einer Replik des Sprintrennens. So hart der Spanier auch drückte – mehrfach in den 26 Runden umrundete der Pramac-Pilot die Piste schneller als der offizielle Werksfahrer in Führung – in Summe war Weltmeister Pecco Bagnaia auch am Sonntag unantastbar. Als Zweiter kann der WM-Führenden dennoch einige positive Aussagen treffen. Zum ersten Mal in seiner Karriere erreichte Martin am Sonntag das Podium in Assen. Der zweite Rang war zugleich die 50. Podiumsplatzierung in seiner Laufbahn. Und – auch wenn der Vorsprung auf nun jetzt noch zehn Punkte schmolz – mit zwei zweiten Plätzen betrieb Jorge Martin erfolgreich maximale Schadenbegrenzung.

Nach der intensiven Verfolgungsjagd gab die #89 zu Protokoll: «Zufrieden bin ich deshalb, weil wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das Ziel für heute war es, Pecco näherzukommen – das haben wir geschafft. Ich habe das ganze Rennen nicht aufgegeben und wirklich alles gegeben, aber zum Schluss war nicht mehr möglich.»

Martin, der nach acht GP-und 8 Sprint-Rennen genau 200 WM-Punkte eingefahren hat, fügt hinzu: «Man muss auch unsere Entwicklung über das ganze Wochenende sehen. Es war ein komplizierter GP für mich, denn am Freitag waren wir wirklich schlecht. Wir konnten einen sehr großen Schritt auf Samstag – und dann noch einmal für den GP machen. Damit bin zufrieden – und immerhin war es mein erstes Podium hier in Assen.»

Bei der Video-Wiederholung der Startrunde zeigte sich Jorge Martin schockiert vom Abflug von Alex Rins, der in der ersten Doppelrechts-Sequenz übel per Highsider geflogen war. Der WM-Leader erkundigte sich sofort nach dem Zustand seines Landsmanns, der glücklicherweise von großen Verletzungen verschont blieb.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):



1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Marc Marquez (E), Ducati, +7,868

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

6. Maverick Vinales* (E), Aprilia, + 8,258

7. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

8. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, + 42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits



WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 149. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 117. 6. Acosta 101. 7. Binder 98. 8. Di Giannantonio 90 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 61. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 15 13. Quartararo 35. 14. Morbidelli 32. 15. Miller 31. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 155. 3. KTM 153. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 238. 3. Gresini Racing MotoGP 210. 4. Aprilia Racing 199. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1135. 6. Red Bull KTM Factory Racing 130. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 71. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.