Pecco Bagnaia (1.): «Caseys Siegquote ist viel höher»

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) zeigte auf dem TT-Circuit in Assen ein perfektes Wochenende und liegt jetzt in der Gesamtwertung nur noch zehn Punkte hinter Spitzenreiter Jorge Martin.

Startplatz 1 mit Pole-Rekord, Sieg im Sprint und Grand Prix: Assen hätte für Pecco Bagnaia nicht besser laufen können. Er dominierte das Wochenende ab FP1, lediglich das Warm-up am Sonntagmorgen beendete er nicht auf Platz 1.



Obwohl WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) in beiden Rennen Zweiter wurde, verringerte sich sein Vorsprung in den Niederlanden um acht Zähler auf jetzt noch zehn.

«Es war von Anfang an unglaublich», erzählte Bagnaia, der mit seinem 23. MotoGP-Sieg für Ducati mit dem grandiosen Casey Stoner gleichzog. «Wir gingen das Wochenende bestmöglich an und hatten gut analysiert, was wir hier im Vorjahr gemacht haben. Ich fühlte mich von Anfang an fantastisch auf dem Motorrad. Die Pace war unfassbar, das Rennen war 30 sec schneller als im letzten Jahr – das ist eine Sekunde pro Runde. Es stimmt, dass es im Vorjahr heißer und die Reifen langsamer waren, das ist trotzdem erstaunlich. Ich ging das Rennen ein bisschen zu langsam an. Als Jorge den Rückstand etwas verringerte, riss ich mich zusammen.»

«Ich unterschätze niemals niemanden, es geht gleich auf dem Sachsenring weiter», hielt der Mann mit der Startnummer 1 fest. «Dort hat Jorge letztes Jahr beide Rennen gewonnen. Mugello und Assen waren für mich vom Streckenlayout her sehr gut, mal sehen, wie es weitergeht. Ich versuche immer, perfekt zu sein.»

«Was ich jetzt erreicht habe, ist cool», meinte Bagnaia auf die Statistik angesprochen. Er zog nicht nur nach Siegen mit Stoner gleich, Pecco gewann auch als erster Fahrer seit Mick Doohan Mitte der 1990er-Jahre drei Jahre in Folge in Assen. «Wirklich schaue ich mir das aber erst nach der Karriere an. Solange du fährst, willst du immer nur mehr, mehr, mehr. Casey hat seine Siege in weniger Jahren geschafft, seine Siegquote ist viel höher. Trotzdem ist es immer gut, an solchen Legenden nahe dran zu sein.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Marc Marquez (E), Ducati, +7,868

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

6. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

7. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

8. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

9. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 149. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 117. 6. Acosta 101. 7. Binder 98. 8. Di Giannantonio 90 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 61. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 15 13. Quartararo 35. 14. Morbidelli 32. 15. Miller 31. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 155. 3. KTM 153. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 238. 3. Gresini Racing MotoGP 210. 4. Aprilia Racing 199. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1135. 6. Red Bull KTM Factory Racing 130. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 71. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.