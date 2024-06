16 Sekunden Strafe für Marc Marquez: Druck zu niedrig

Nach jedem Grand Prix erleben wir Korrekturen der Ergebnislisten, weil die FIM-Stewards mit dem Verhängen von Strafen nicht mehr hinterherkommen. In Assen erwischte es MotoGP-Star Marc Marquez (Gresini Ducati).

Die umstrittene Regel zum Mindestdruck des Vorderreifens wurde zur Saisonmitte 2023 eingeführt, Alleinausrüster Michelin beruft sich bis heute auf die Sicherheit. Seither gilt: Ein Fahrer darf nur eine definierte Rundenzahl pro Rennen den vorgeschriebenen Mindestwert (in Assen 1,78 bar) unterschreiten, im Grand Prix der Niederlande waren das 14. Marc Marquez unterschritt diesen Wert insgesamt 15 Runden, in der 15. Runde um 0,01 bar. Deshalb bekam der Spanier einige Stunden nach dem Rennen die dafür vorgesehene Strafe von 16 Sekunden aufgebrummt, was ihn im Ergebnis vom vierten auf den zehnten Platz zurückwirft.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Die Fahrer bekommen über ihr Dashboard die Informationen über den Reifendruck eingespielt und können entsprechend reagieren. So entstand die seltsame Situation, dass Marquez in der achten Runde Fabio Di Giannantonio vorbeiwinkte und seinen dritten Platz freiwillig abgab.

«Schade, aber Regeln sind Regeln», nahm Marquez, der die Zielflagge als Vierter sah, die Strafe erstaunlich gelassen. «Wir haben mit den Stewards lediglich wegen der Strafe diskutiert, deshalb hat sich alles so verzögert. Ich sah im Rennen, dass der Druck sehr niedrig ist, deshalb ließ ich Diggia vorbei – nur, um den Druck kontrollieren zu können. Dann war ich das ganze Rennen hinter ihm und hatte alles unter Kontrolle. Ich war die ganze Zeit über dem Mindestdruck, dann kam es zum Kontakt mit Bastianini in der ersten Kurve, wo er mich neben die Strecke drückte. In dieser Runde war ich eine Sekunde langsamer und habe in den folgenden Kurven nicht so gepusht, weil ich nicht wusste, wie sich der Reifen verhält. Daraufhin fiel der Reifendruck und ich brauchte zwei Runden, bis er wieder hoch genug war. Damit war ich 15 Runden unter dem Mindestdruck.»

Marc vermied Schuldzuweisungen. «Den Fehler am Samstag machten wir, obwohl es meiner war», schmunzelte der achtfache Champion. «Den Fehler am Sonntag machten auch wir, wir sind ein Team. Ich versuchte den Druck zu kontrollieren, es stimmt aber auch, dass alle Ducati-Fahrer ständig sehr nah an der Grenze waren. Was ich nicht kontrollieren kann, ist, wenn ein anderer Fahrer mit mir kollidiert.»

Marquez erklärte, dass das Wetter in der Provinz Drenthe für die Gratwanderung mit dem Reifendruck verantwortlich war. Wenn sich die Sonne gegen die Wolken durchsetzte – oder andersherum –, stieg oder fiel die Streckentemperatur plötzlich um 5 Grad Celsius, was entsprechende Auswirkungen auf die Reifentemperatur und damit den Druck hatte.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.