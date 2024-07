Pedro Acosta (KTM) kann sich den Crash nicht erklären

Eigentlich wollte Pedro Acosta in der Schlussphase der Dutch TT in Assen auf dem siebten Rang liegend, ohne grosse Ambitionen, nur ins Ziel rollen. Doch daraus wurde nichts, er stürzte in der letzten MotoGP-Runde.

«Ich kann mir diesen Crash nicht erklären», zeigte sich Jungstar Pedro Acosta (20) nach seinem Sturz in Kurve 7 in der letzten Runde der 26-Runden-Hatz in Assen ziemlich ratlos. «Ich hatte drei Sekunden Abstand zu Binder und merkte, dass mein Hinterreifen nicht mehr allzu viel hergab. Also beschloss ich, Platz 7 abzusichern und sämtliche Ambitionen zurückzustellen.»

Der Sturz an sich sei nicht dramatisch gewesen. «Vielleicht hat sich mein Hinterreifen zu stark abgekühlt. Vielleicht hat der Wind eine Rolle gespielt. Ich kann das momentan nicht analysieren», so der Super-Rookie der MotoGP-Saison 2024. Was er dagegen mit Sicherheit weiss, ist, «dass ich in der Startphase den Hinterreifen zu stark rangenommen habe. Anfangs rechnete ich mir sicher Podiumschancen aus, doch ich musste dann feststellen, dass meine Pace je länger das Rennen dauerte, dazu nicht ausreichte».

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Seine Reifenwahl in Assen sei nicht entscheidend gewesen. «Ich habe den weichen gewählt, weil ich gleich von Anfang an in der Spitzengruppe mitkämpfen wollte. Ich riskierte, dass der Gummi etwas stärker abbaut. Aber mit dem härteren Reifen wäre es resultatmässig im Endeffekt nicht besser gewesen», ist der 16-fache GP-Sieger überzeugt.

Der Moto2-Weltmeister von 2023 zeigt sich von der Performance von Ducati und Aprilia beeindruckt. «Es ist wirklich interessant, wie diese beiden Hersteller an die Sache herangehen und wie sie sich permanent immer weiter verbessern.» Nicht ganz falsch, wenn man sieht, dass Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) die 4555-Meter-Strecke im Vergleich zum Vorjahr rund eine Sekunde pro Runde schneller umfuhr. Andererseits glaubt Acosta auch, dass die Streckencharakteristik der letzten Pisten seinem Bike nicht entgegenkam.

«Ich bin schon sehr gespannt auf den Sachsenring», zeigt der aktuelle WM-Sechste bereits grosse Vorfreude auf den Deutschland-GP am kommenden Wochenende. «Diese Strecke liegt der KTM ganz besonders. Die harten Bremsmanöver und die engen Kurven dort, werden uns entgegenkommen. Dort werden wir die wirkliche Stärke unseres Bikes wieder sehen».

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.