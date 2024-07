Jack Miller (KTM/11.): «Das ist krank und irrwitzig»

Red-Bull-KTM-Fahrer Jack Miller brachte in Assen Platz 11 im MotoGP-Hauptrennen nach Hause und sprach danach über Themen wie Reifendruck und sein Gefühl für die Frontpartie der RC16.

Jack Miller konnte auch im Grand Prix der Niederlande seinen Markenkollegen Brad Binder und Pedro Acosta nicht das Wasser reichen. Der Aussie brachte im Gegensatz zu Acosta sein Bike heil ins Ziel, musste sich aber mit Platz 11 begnügen. Miller, der von Startplatz 14 kam, fehlten im Ziel 24 Sekunden auf den souveränen Sieger Pecco Bagnaia (Ducati).

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Es war ein besserer Auftritt als am Samstag», schilderte Miller, der knapp vor Fabio Quartararo (Yamaha) die Ziellinie kreuzte. «Ich bin dann gegen eine Wand gefahren. Wir haben große Änderungen gemacht, das Bike war in der Früh ganz gut. Der Start war okay und dann fuhr ich eine gute Pace. Mir hat aber zu Beginn in Kurven wie 6 und 7 etwas das Vertrauen gefehlt. Ich konnte dann auf die Jungs in meinen starken Passagen etwas aufholen. Das Ergebnis ist recht dezent, das Gefühl war etwas besser mit der Frontpartie.»

«Die Pace war unglaublich schnell. Wir haben noch mehr Arbeit zu erledigen und werden weitermachen», kündigte «Thriller Miller» an. «Wir haben den gleichen Reifen auch 2023 verwendet, das Bike ist am Heck gut, es gab auch kein Problem im Finish. Man kann damit einiges rausholen auf der linken Flanke, speziell am Ausgang von Kurve 5. Es ist seltsam, wir sind alle am Samstag mit dem gleichen Reifendruck losgefahren. Am Ende waren bei Brad, Pedro und mir die Werte ziemlich unterschiedlich. Bei Brad zum Beispiel sehr hoch. Es hängt davon ab, wo man im Rennen fährt. Ich habe aber in meinem Team zum Glück einige sehr erfahrene Leute, die sich mit Reifendruck auskennen.»

«Meine Rennzeit war auch schneller als die Siegerzeit von 2023. Die Pace in der MotoGP ist einfach krank und irrwitzig. Ich habe aus meinem Augenwinkel mal auf dem großen Bildschirm am Ausgang von Kurve 5 eine 1:31er-Zeit aufblinken sehen. Ich dachte, fuck – ich war da schon glücklich, 1:32er-Zeiten zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa 19 oder 17 Runden zu fahren. Es ist klar: Der Sport macht eine unglaubliche Entwicklung durch – wir sind ganz oben an der Spitze. Und wir sind da definitiv die Jäger – Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Der Sonntag war vom Fahrerischen und Gefühl eine große Verbesserung. Ich wusste, wo ich Druck machen kann.»

Für den Sachsenring am kommenden Wochenende werden teilweise Aggregate geschont. Miller bestätigte: «Es ist kein Geheimnis, man spielt immer wieder mit den Kilometerlaufleistungen der Motoren. Da gibt es aber auch kaum noch Unterschiede. Es ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass man einen Motor mit 2000 km wegräumen konnte. Man schont aber in der Regel die Motoren für Strecken wie zum Beispiel Österreich.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.