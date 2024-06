Maverick Vinales sah die Strafe für Marquez kommen

Aprilia-Pilot Maverick Vinales lag im MotoGP-Rennen in Assen zwischenzeitlich auf Rang 3. Im Ziel wurde er erst einen Platz zurückgestuft, dann wieder einen nach vorne. Jetzt steht er als Fünfter in der Ergebnisliste.

Nach Platz 3 im Sprint am Samstag wetzte Maverick Vinales im Grand Prix der Niederlande am Sonntag als Fünfter über die Ziellinie, wurde dann aber auf Platz 6 zurückgestuft, weil er wiederholt die Streckenbegrenzungen missachtet hatte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Mehrere Stunden nach dem Rennen wurde das Ergebnis erneut korrigiert: Marc Marquez, als Vierter im Ziel, bekam 16 Strafsekunden aufgebrummt, weil der Druck seines Vorderreifens zu lange unter dem vorgeschriebenen Minimum war. Der Gresini-Ducati-Pilot stürzte auf Platz 10 ab, Vinales war damit wieder Fünfter.

Maverick hatte sich bereits während des Rennens Gedanken gemacht, als er sah, wie Marquez und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) kampflos Positionen tauschten. «Ich habe gleich vermutet, dass von den beiden lieber einer eine Weile hinter dem jeweils anderen fahren will, damit der Reifendruck beim Hinterherfahren steigt», erklärte Vinales, der festhielt, dass der Druck bei den beiden Ducati-Piloten vermutlich zu knapp kalkuliert gewesen sei. «Wenn wir Glück haben, bekommen ein paar von ihnen auch eine Strafe», sagte er, als das Malheur von Marquez noch nicht offiziell war.

Mit seinem Rennen zeigte sich Vinales insgesamt zufrieden: «Wir haben das Beste herausgeholt – das Maximale von dem, zu was das Motorrad in der Lage war. Es sind trotzdem noch einige Fahrer vor uns. Wir müssen weiterarbeiten, um uns Schritt für Schritt zu verbessern, aber das scheint derzeit sehr kompliziert. Ich weiß nicht, wieso die Ducati stärker sind.»

Generell seien die Ducati und Aprilia schwer zu vergleichen, da sie unterschiedliche Konzepte verfolgen. «Sie haben ihre Stärken, wir haben andere. Daher ist es schwer zu sehen, weshalb genau sie stärker sind.»

Die RS-GP24 sei dem Vorjahresmodell in allen Belangen mindestens ebenbürtig, «ich bete, dass wir in der Sommerpause weitere Schritte nach vorne machen», so Vinales. «Denn bereits jetzt kann ich in jedem Rennen vorn mitkämpfen.»

Derzeit verliere seine Aprilia vor allem in bestimmten Kurventypen auf die Ducati GP23 und GP24: «In Kurve 5, Kurve 7 und Kurve 15 können die Ducati sehr schnell die Richtung wechseln und eine sehr enge Linie fahren. An diesen drei Stellen habe ich meine Zeit auf sie verloren. Den gesamten Rest der Runde war ich schneller.»



In der Gesamtwertung liegt Vinales derzeit mit 118 Punkten auf Platz 5.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Assen (30. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 26 Runden in 40:07,214 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +3,676 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +7,073

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,299

5. Maverick Vinales* (E), Aprilia, +8,258

6. Brad Binder (ZA), KTM, +16,146

7. Alex Marquez (E), Ducati, +21,236

8. Raul Fernandez (E), Aprilia, +22,509

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +23,413

10. Marc Marquez** (E), Ducati, +23,868

11. Jack Miller (AUS), KTM, +24,004

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,057

13. Johan Zarco (F), Honda, +42,767

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +42,871

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +44,429

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,246

17. Luca Marini (I), Honda, +1:10,937 min

– Pedro Acosta (E), KTM, 1 Runde zurück

– Joan Mir (E), Honda, 20 Runden zurück

– Marco Bezzechi (I), Ducati, 21 Runden zurück

– Alex Rins (E) Yamaha, 26 Runden zurück



* 1 Platz zurück wegen Missachtung der Track-Limits

** 16 sec Strafe wegen zu geringem Druck im Vorderreifen

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 16 von 42 Rennen:

1. Martin, 200 Punkte. 2. Bagnaia 190. 3. Marc Marquez 142. 4. Bastianini 136. 5. Vinales 118. 6. Acosta 101. 7. Binder 99. 8. Di Giannantonio 92 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 62. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 40. 13. Morbidelli 39. 14. Quartararo 39. 15. Miller 32. 16. Oliveira 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 278 Punkte. 2. Aprilia 156. 3. KTM 154. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 326 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 239. 3. Gresini Racing MotoGP 204. 4. Aprilia Racing 200. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 131. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 72. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.