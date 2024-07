Fabio Quartararo (Yamaha): Fußball-Fan bei der Euro

MotoGP-Held Fabio Quartararo gönnte sich nach dem Assen-Grand-Prix einen Abstecher zur Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland zum Match von Frankreich im Achtelfinale.

Fabio Quartararo kommt in gelöster Stimmung zum Deutschland-Grand-Prix an den Sachsenring. Der 25-jährige Yamaha-MotoGP-Star fand in der Pause nach der Dutch TT in Assen gute Ablenkung und reiste aus den Niederlanden gleich weiter nach Düsseldorf, dort war für ihn auf Einladung Fußball-EM angesagt.

Quartararo fieberte am Montagabend bei der Euro im Achtelfinale in der Arena beim knappen 1:0-Sieg von Frankreich gegen die Nachbarn aus Belgien mit. In der Entourage des MotoGP-Weltmeisters aus dem Jahr 2021 war auch Fabios Begleiter und Berater Tom Maubant. Dazu kam Mathilde Poncharal, die Tochter von Red-Bull-GASGAS-Tech3-Teamprinzipal Hervé. Mathilde arbeitet im Team ihres Vaters in der Presseabteilung und ist seit einigen Jahren mit Maubant liiert.

Eines der Highlights bei Quartararos Fußball-Abstecher war auf der Düsseldorfer VIP-Tribüne ein ungeplantes Treffen mit dem französischen Stürmer-Star Paul Pogba (31), mit dem Fabio ein wenig fachsimpeln konnte. Pogba spielte in seiner Karriere unter anderen bei Juventus Turin und Manchester United und besuchte die Ex-Kollegen der Equipe dann auch noch in der Kabine. Im Februar 2024 wurde er vom italienischen Sportgericht für vier Jahre wegen Dopings gesperrt.

Zurück zur MotoGP: Der Sachsenring war für Quartararo und Yamaha früher ein sehr gutes Pflaster, 2022 gewann «El Diablo» dort souverän. Im Vorjahr reichte es mit der M1 sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen nur noch für Rang 13.

Für Quartararo dürfte im Sachsenring-Paddock wohl wieder Public-Viewing angesagt sein, denn bei der EM geht es für Frankreich am Freitagabend ab 21 Uhr im Match gegen Portugal im Viertelfinale weiter.