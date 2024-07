Last Minute: Aleix Espargaro will zum Deutschland-GP

Aprilia-MotoGP-Pilot Aleix Espargaro musste nach einem harten Crash beim Sprint in Assen die legendäre Dutch TT auslassen. Doch der Katalane unternimmt alles, um am Sachsenring wieder am Start zu sein.

Kurz vor Ende des Sprintrennens in Assen war der populäre MotoGP-Pilot aus Katalonien heftig von seiner Werks-Aprilia geflogen. In der berühmten letzten Linkskurve Ramshoek hatte Espargaro bei über 200 km/h die Kontrolle über die Front seines GP-Prototypen verloren. Nach einer endlosen Flug- und Rutschpartie endete der Sprint inmitten des weitläufigen Kiesbetts.

Tragisch für Aprilia – auch Wildcard-Pilot Lorenzo Savadori war schwer gestürzt. Beide Aprilia-Racer wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus von Assen gebracht. Während Espargaro sich eine Fraktur in der rechten Hand zuzog, erlitt Savadori mehrere Brüche an Fortsätzen der Lendenwirbelsäule. Der Italiener, der noch am Sonntag früh weiter nach Italien transportiert wurde, fällt für längere Zeit aus.

Aleix Espargaro, hingegen hat die feste Absicht, den nächsten Grand Prix in Deutschland zu bestreiten. Während die meisten Piloten bereits auf dem Weg in Richtung Sachsen sind, arbeitet Espargaro daheim weiterhin an seiner Rehabilitation.

Espargaro: «Mit meiner Hand bin ich immer noch nicht zufrieden; es ist eine wirklich komplizierte Verletzung, weil sie die Hand am Gasgriff betrifft. Ich bin in meiner Beweglichkeit eingeschränkt und es tut sehr weh, aber ich will es versuchen. Es ist eine sehr spezielle Strecke mit einem Layout gegen den Uhrzeigersinn. Ich werde meine Therapie bis Donnerstag fortsetzen und dann im letzten Moment am Sachsenring ankommen und versuchen, am FP1 teilzunehmen.»

Die lädierte Hand hatte Aleix Espargaro nicht davon abgehalten, den Testfahrervertrag bei Honda zu unterzeichnen. In der nächsten Saison wird der Routinier zusammen mit Stefan Bradl und den HRC-Ingenieuren an der Weiterentwicklung der RC213V arbeiten.

Topfit am Sachsenring wird dagegen Teamkollege Maverick Vinales sein. Mit einem dritten Platz im Sprint und Platz 5 im GP von Assen hatte sich Vinales, der Aprilia ebenfalls am Ende der Saison verlassen wird, Tabellenrang 5 von Pedro Acosta zurückgeholt.