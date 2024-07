Sachsenring-GP: Crew der Streckensprecher verändert

Der Deutschland-Grand-Prix der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring bringt am kommenden Wochenende im Sprecherturm eine Änderung in der Crew für die Fans auf den Tribünen.

Der Sachsenring wird ab Freitag wieder zum Tollhaus der Motorrad-WM – der Event ist eines der größten Einzelsportereignisse des Jahres in Deutschland. Im Vorjahr waren über drei Tage mehr als 200.000 Fans am Ring in Hohenstein-Ernstthal. Für den diesjährigen «Liqui Moly Deutschland Grand Prix» wurde das Team der Streckensprecher umgebaut.

Wie in den vergangenen Jahren liefern Tommy Deitenbach und Johannes Orasche den Fans aktuelle Informationen und Neuigkeiten rund um die Rennstrecke. Deitenbach ist ein Urgestein, seit Jahrzehnten im nationalen und internationalen Motocross sowie auch in der IDM und im Supermoto zu hören. Orasche war drei Jahre in der MotoGP-Crew von TV-Sender Eurosport, davor als Redakteur bei Motorsport aktuell und ist wie auch Deitenbach Mitarbeiter von SPEEDWEEK.com.

Neu im Sprecherteam am Sachsenring ist Lukas Gajewski, der Timo Neumann ersetzt. Der Deutsche macht am Sachsenring-Wochenende einen Spagat und ist ab Samstag auch für den Pay-TV-Sender Sky in den Kategorien Moto3 und Moto2 als Kommentator tätig. Das Mikrofon-Doppel funktioniert für Gajewski, weil Sky diesmal mit seiner Crew vor Ort ist. Gajewski kann daher für die Klassen MotoGP und MotoE aus der Kabine in den Sprecherturm wechseln.

Im Sprecher-Trio wurden auf Grund der neuen Situation die Aufgaben für dieses Jahr intern ein wenig verändert, aber dennoch ausgewogen verteilt. Hinzu kommt: Deitenbach kümmert sich neben den WM-Klassen auch um den Northern Talent Cup und die Siegerehrungen der Hauptrennen am Sonntag. Orasche kommt wie 2023 bei den neu installierten Hero-Walks am Samstag und Sonntag und vor der MotoGP als Interviewer auf dem Grid zum Einsatz.