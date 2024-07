Sachsenring, Q1: Bradl-Fehler – Márquez raus!

Bei traumhaftem Wetter am Sachsenring warfen sich ein Dutzend Piloten in den Kampf um die beiden Q2-Fahrscheine. Nach spannenden 15 Minuten hießen die Q1-Sieger Raul Fernandez und Marco Bezzecchi.

Als großer Favorit ging trotz angespannter Muskulatur, heftigen Prellungen und einer Fraktur am Finger Marc Márquez in das kurze Shootout um den Einzug ins zweite Qualifying. Der sechsfache MotoGP-Champion war am Freitag brutal von seiner Vorjahres-Ducati geflogen. Doch beim zweiten freien Training hatte der zähe Spanier wieder auf der Desmosedici Platz genommen und mit Platz 5 guten Speed bewiesen.

Auch Aprilia-Racer Raul Fernandez, Sechster am Samstagmorgen durfte sich Hoffnungen auf einen Start im zweiten Quali machen. Heimlicher Star des Qualis war dennoch zunächst ein Deutscher. Stefan Bradl hatte sich in den Trainings erneut in guter Form gezeigt und der Bayer ging mit vollem Optimismus ins Quali. Nicht dabei – Aleix Espargaro, der nach nur drei Runden am Freitag seinen verletzungsbedingten Rückzug vom Deutschland-GP verkünden musste.

Marc Márquez hatte seinen linken Handschuh nach dem freien Training erst gar nicht ausgezogen. Doch die Verletzung hielt den Gresini-Piloten nicht von der ersten Richtzeit ab. Im ersten Versuch sich eine bestmöglich Ausgangslage für die letzte «hot lap« zu bringen schob sich die #93 direkt auf Position 2. Schneller war nur der Australier Jack Miller.

Nur 90 Sekunden später purzelten die Zeiten. Raul Fernandez hatte sich die Führung geschnappt. Dahinter Márquez und als Überraschung Augusto Fernadez, der sich ins Schlepptau des Mult-Weltmeisters gehangen hat. Erst dahin zeigt VR46-Star Marco Bezzecchi.

Als es in die Phase des Qualis ging setzte zunächst wieder Trackhouse-Pilot Fernandez ein Zeichen. Mit einer 1:19,6 unterbot die bisherige Bestzeit um fast eine halbe Sekunde. Dahin setzte Bezzecchi als Zweiter ein Lebenszeichen.

Als Marc Márquez zu seiner ultimativen Runde ansetzte, stand ihm Markenkollege Bradl an ungünstigster Stelle im Weg und die Runde war beim Teufel. Raul Fernandez und Bezzecchi ziehen ins Q2 ein.

Stefan Bradl wird den Sprint als auch dem Großen Preis am Sonntag von Position 21 in Angriff nehmen. Der Bayer ließ in seiner schnellsten Runde Remy Gardner hinter sich.

Bester Honda-Pilot war Taka Nakagami. Der Japaner brachte die RC213V auf Platz 7.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Qualifying 1 (6. Juli):

1. Raúl Fernández (E), Aprilia, 1:19,678 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,437 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,585

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,632

5. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,741

6. Jack Miller (AUS), KTM, +0,838

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +0,875

8. Luca Marini (I), Honda, +0,887

9. Johann Zarco (F),Honda, +1,121

10. Joan Mir (E), Honda, +1,484

11. Stefan Bradl (D), Honda, +1,592

12. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1, 619

Direkt im Qualifying 2:

1. Maverick Viñales (E), Aprilia, 1:19,622 min

2. Jorge Martín (E), Ducati

3. Miguel Oliveira (P), Aprilia

4. Alex Márquez (E), Ducati

5. Francesco Bagnaia, (I) Ducati

6. Enea Bastianini (I) Ducati

7. Franco Morbidelli (I), Ducati

8. Pedro Acosta (E), KTM

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati

10. Brad Binder (ZA), KTM