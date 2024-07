Maverick Viñales (7.): «Konnte mich nicht bewegen»

Nach einem heftigen Abflug in Q2 biss Maverick Viñales beim MotoGP-Sprint am Sachsenring die Zähne zusammen. Im Foto-Finish verlor der Aprilia-Star haarscharf Platz 6 an Marc Márquez (Ducati).

Nach der Bestzeit in der für den direkten Q2-Einzug entscheidenden Trainingssitzung am Freitag ging Maverick Viñales am Samstagmorgen zuversichtlich in den Kampf um die Pole-Position. Doch seiner Jagd nach der Bestzeit wurde drei Minuten vor Schluss ein Ende gesetzt, als der Spanier in Kurve 10 unsanft per Highsider von seiner Aprilia RS-GP geworfen wurde.

«Betrachtet man den Sturz, dann bin ich glimpflich davongekommen», gab Viñales im Anschluss Entwarnung. «Natürlich wurde es aufgrund der Rauchentwicklung am Fuß und am Rücken sehr heiß. Doch mehr Sorgen hatte ich wegen der Schmerzen in meiner Hüfte. Diese hatte ich mir vor drei Jahren schon einmal gebrochen. Doch dank des Röntgen-Scans im Medical Centre konnte ein Bruch ausgeschlossen werden.»

Am Ende reichte dem Aprilia-Werksfahrer seine gesetzte Rundenzeit noch für Startplatz 7. Trotz der Schmerzen war für ihn klar: «Direkt nach dem Sturz konnte ich mich nicht bewegen. Aber ich musste versuchen, am Rennen teilzunehmen, um das Bike für Sonntag abzustimmen. Solche Stürze können passieren, wenn man am Limit fährt. Wichtig ist, dadurch nicht das Selbstvertrauen zu verlieren.»

Viñales biss die Zähne zusammen und behauptete bis zur letzten Runde Position 7. Im finalen Umlauf wurde er vom ebenfalls angeschlagenen Marc Márquez (Gresini Ducati) attackiert und verlor schließlich den Schlusssprint bis zur Ziellinie um 0,003 sec. «Physisch war das Rennen in Ordnung», so der 29-Jährige, der im Rennen mit Limitationen seitens seiner RS-GP zu kämpfen hatte: «Ich hatte große Schwierigkeiten mit der Front. Aber anscheinend hatte auch Raúl Fernández damit zu kämpfen. Es war auf jeden Fall wichtig, dass ich am Rennen teilgenommen habe. Die gesammelten Daten können uns am Sonntag helfen.»

Mit Blick auf das 30-Runden lange Rennen am Sonntag gab sich Viñales zuversichtlich: «Eine Platzierung unter den besten Fünf ist durchaus realistisch. Wenn sich mir die Chance auf einen Podestplatz bieten sollte, dann werde ich diese nutzen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück am Sachsenring, Jorge Martin © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez & Maverick Viñales © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller & Marco Bezzecchi © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Qualifying - Miguel Oliveira, Jorge Martin & Raúl Fernández © Gold & Goose Sprint - Francesco Bagnaia, Jorge Martin & Miguel Oliveira Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprintrennen (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 17 von 42 Rennen:

1. Martin, 212 Punkte. 2. Bagnaia 197. 3. Marc Marquez 146. 4. Bastianini 142. 5. Vinales 121. 6. Acosta 101. 7. Binder 101. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 63. 11. Bezzecchi 45. 12. Morbidelli 44. 13. Oliveira 41. 14. Raul Fernandez 40. 15. Quartararo 39. 16. Miller 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 290 Punkte. 2. Aprilia 165. 3. KTM 156. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 339 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 256. 3. Gresini Racing MotoGP 209. 4. Aprilia Racing 203. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 133. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 81. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.