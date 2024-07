Pedro Acosta: «Ich weiß, dass das arrogant klingt»

Nichts wurde es für Pedro Acosta aus dem Team Red Bull GASGAS, jüngster Sieger in der Königsklasse zu werden. «Das war ein schlechtes Wochenende», fasste er seinen MotoGP-Auftritt auf dem Sachsenring zusammen.

Vor dem Wochenende rechnete sich KTM für die Rennen auf dem Sachsenring gute Chancen aus, doch so recht zusammenlaufen wollte es für die Österreicher nicht. Im Sprint sorgte Brad Binder als Achter für das beste KTM-Ergebnis, im Grand Prix am Sonntag war es Rookie Pedro Acosta, der als Siebter die Glanzleistung ablieferte.

Acosta hatte eine unheimliche Begegnung mit Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), «angesichts dessen ist das Ergebnis besser als erwartet», meinte der Youngster aus dem Red-Bull-GASGAS-Team. «Er hat mich an der Seite erwischt, dabei ist der Flügel abgebrochen – das war lustig.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Sachsenring © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc und Alex Marquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Pedro kam von Startplatz 10, kam aus der ersten Runde aber nur als 14. zurück, weil er bis zur dritten Kurve brauchte, um die Startvorrichtung mit einem harten Bremsmanöver zu deaktivieren, nachdem das in Kurve 1 nicht gelungen war.

«Das war ein schlechtes Wochenende», fasste der 20-Jährige zusammen, der in Sachsen die letzte Chance hatte, jüngster Sieger in der Königsklasse zu werden und damit Marc Marquez diesen Rekord zu entreißen. «Letztlich haben wir es aber hinbekommen, dass es kein Desaster wurde. Wir wissen, was wir alles erreichen können. Alles kann immer besser sein. Ich weiß, dass das manchmal recht arrogant klingt, aber ohne meine Stürze in Barcelona oder Assen könnte ich deutlich besser dastehen. Aber diese Fehler sind passiert und ich werde daraus lernen.»

Acosta geht mit 110 Punkten und auf WM-Position 6 in die Sommerpause, zum vor ihm platzierten Maverick Vinales (Aprilia) fehlen ihm 15 Punkte.

Am Montag fliegt er nach Österreich und besucht das KTM-Werk, um dort «eine Woche oder länger zu verbringen und um zu verstehen, wie Dinge verbessert werden sollen», gewährte er einen Ausblick. «Mal sehen, welche Schlüsse wir ziehen. Es stimmt, dass ich schon Moto3 und Moto2 für sie fuhr, ich bin im Werk aber noch verhältnismäßig neu. Es ist immer besser, wenn du etwas zu sagen hast und deine Gefühle ausdrücken willst, wenn du das von Angesicht zu Angesicht tust. Innerhalb einer Woche werden Fragen aufkommen, die am ersten Tag nicht da sind.»

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +25,495

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

16. Luca Marini (I), Honda, +25,854

17. Johann Zarco (F), Honda, +25,952

18. Stefan Bradl (D), Honda, +43,047

19. Joan Mir (E), Honda, +43,145

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715

WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 17. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 9. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.