Miguel Oliveira: Ducati hat auf alles eine Antwort

Miguel Oliveira war in Sachsen bester Aprilia-Pilot

Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira konnte am Sachsenring sein bisher bestes MotoGP-Wochenende seit seinem Markenwechsel abliefern. Was den Technologie-Vorsprung von Ducati betrifft, hat er Befürchtungen.

Nach seinem zweiten Platz im Sprint am Samstag hatte Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira die Hoffnung, auf dem Sachsenring auch am Sonntag ein Spitzenresultat einfahren zu können. Doch schon früh stellte sich heraus: Gegen die Ducati ist kein Kraut gewachsen. Als Bester auf einem anderen Fabrikat zeigte er seine stärkste Leistung seit seinem Wechsel von KTM zu Aprilia.

Der Portugiese war über das gesamte Wochenende in den Trainings vorne dabei. Die Sensation machte er im Qualifying mit Platz 2 perfekt, wodurch er in der Startaufstellung zwischen Polesetter Jorge Martin (Pramac Ducati) und Teamkollege Raul Fernandez stand. Im Rennen am Samstag trumpfte Oliveira auf und holte als Zweiter hinter Martin sein erstes Sprint-Podium. Es war zugleich der erste MotoGP-Podestplatz für sein US-Team.

Auch am Sonntag hoffte Miguel, erneut die Ducati-Piloten herausfordern zu können: «Ich dachte, ich hätte erneut diese Pace. Aber mein Gott: Als das Rennen begann, war das unmöglich. Direkt vom Start spürte ich, dass ich nicht so viel Grip und Stabilität hatte. Das Rennen war anders.»

Bis zur Rennmitte hielt sich Oliveira wacker und konnte, nachdem Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini ihn überholt hatte, einige Runden mithalten. Im letzten Renndrittel konnte er das Tempo der Top-6 nicht mehr mitgehen, auch wenn er zwei Runden vor Schluss noch eine Position durch den Sturz von Martin gewann und dadurch Sechster wurde.

Die Entwicklung in den vergangenen Rennen zeigt, dass die Trackhouse-Piloten mit der Aprilia RS-GP immer besser zurechtkommen. Rechnet Oliveira damit, dass der Rückstand auf die Ducati-Fahrer in der zweiten Saisonhälfte geringer wird? «Wir kennen unsere Schwachstellen. Ducati hat aber auf alles eine Antwort. In dieser Saison arbeiten sie noch härter. Sie bauen ein noch kompletteres Bike für die Zukunft zusammen», gibt sich der 30-Jährige pessimistisch, gegen den aktuell übermächtigen Hersteller technologisch gleichziehen zu können.

In der Gesamtwertung konnte Miguel Oliveira einen Sprung in der Tabelle machen. Er liegt nun mit 51 Punkten auf WM-Rang 13, unmittelbar hinter den Ducati-Piloten Marco Bezzecchi (53) und Franco Morbidelli (55). Auch seinen Teamkollegen Raul Fernandez (46) lässt er hinter sich. Oliveira ist einer der Piloten, die noch keinen Vertrag für die Saison 2025 haben, womit er keine ruhige Sommerpause haben dürfte.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +25,495

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

16. Luca Marini (I), Honda, +25,854

17. Johann Zarco (F), Honda, +25,952

18. Stefan Bradl (D), Honda, +43,047

19. Joan Mir (E), Honda, +43,145

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715

WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 17. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 9. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.