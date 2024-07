Vinales (Aprilia/12.): «Ein richtig großer Highsider»

Aprilia-Ass Maverick Vinales verzeichnete im letzten MotoGP-Match vor der Sommerpause am Sachsenring einen wuchtigen Rutscher, den er aber noch abfangen konnte - das Rennen am Sachsenring war dann jedoch gelaufen.

Das MotoGP-Rennen auf dem Sachsenring brachte am Sonntag einige Aufreger, so auch den plötzlichen Rückfall von Maverick Vinales (29) auf Position 18. Der Spanier, der davor schon im Quali-Training einen furchtbaren Abflug in der rund 200 km/h schnellen Kurven 10 verdauen musste, war zu diesem Zeitpunkt als solider Sechster unterwegs. Nach der brenzligen Situation rettete er sich noch auf Platz 12 über die Ziellinie.

«Zum Glück weiß ich, wie Flat-Track funktioniert», lachte Maverick. «Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich am Motorrad sitzen geblieben bin. Es war ein richtig großer Highsider, der entstand, ohne dass ich richtig am Gas war. Im Qualifying hat es mich dagegen abgeworfen als ich in der Beschleunigung war. Ich dachte schon, ich würde richtig hoch fliegen, aber dann kam das Motorrad wieder gerade. Es ist wirklich schade – aber Rennen sind nun einmal so.»

Der Routinier weiß: «Wir waren jetzt einige Wochenenden nicht auf Top-Level. Manchmal kommen wir Freitag ans Limit, sind ganz vorne dabei und dann fehlt im Rennen plötzlich viel. Freitag waren wir am Sachsenring noch sehr konkurrenzfähig. Ohne den Fast-Crash im Rennen hätten mir auch nur sechs Sekunden gefehlt. Wir müssen verstehen, warum das passiert ist. Ich dachte auch das ganze Wochenende, Miguel könnte hier um den Sieg fahren – aber dann war er zehn Sekunden zurück. Das ist schwer zu verstehen.»

Auch die körperliche Verfassung war beim künftigen KTM-Fahrer kein Thema: «Ich bin happy, habe mich gut erholt von Samstag auf Sonntag. Ich konnte eigentlich am Maximum fahren. Die Reifen haben auch gut funktioniert. Das Bike verhält sich manchmal in der Gruppe manchmal völlig anders. Ich weiß nicht, ob wir das Wochenende anders angehen sollten. Es ist die Elektronik, die Arbeit erfordert und wir müssen verstehen, warum.»

Vinales schildert ein Phänomen der Aprilia RS-GP: «Es kommt vor das der Grip hinten schnell abfällt und das Bike neigt in einer Runde stark zu Wheelies. Dann ist es wieder weg. Okay, mein Bike ist tief abgestimmt, hat viel Downforce – aber das sollte mit der Elektronik auszubügeln sein. Wenn ich attackiere, funktioniert das Bike anders.»

«Top Gun» Vinales, der am Sachsenring in den Rennen einziger Vertreter des Aprilia-Werksteams war, gehts als WM-Fünfter und damit bester Pilot einer Maschine aus Noale in die Pause bis zum britischen Grand Prix in Silverstone am ersten August-Wochenende.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +25,495

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

16. Luca Marini (I), Honda, +25,854

17. Johann Zarco (F), Honda, +25,952

18. Stefan Bradl (D), Honda, +43,047

19. Joan Mir (E), Honda, +43,145

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 17. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 9. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.