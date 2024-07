Fabio Di Giannantonio (Out):«Warnmeldung ignoriert»

Das MotoGP-Wochenende am Sachsenring will Ducati-Privatfahrer Fabio Di Giannantonio schnell vergessen. Der VR46-Racing-Pilot musste im Rennen am Sonntag früh die Box ansteuern. Schuld war ein platter Hinterreifen.

Mit einer kompletten Nullrunde geht Fabio Di Giannantonio in die dreiwöchige Sommerpause, in welcher er Zeit hat, sich zu erholen und seine Zukunft in der MotoGP zu klären. Am Sonntag musste er das Rennen mit einem platten Reifen nach wenigen Runden aufgeben. Das Rennen gewann der neue WM-Führende Francesco Bagnaia auf der Werks-Ducati.

Schon am Freitag stürzte Di Giannantonio im Training schwer und kugelte sich die Schulter aus. Unter Schmerzmitteln fuhr er am Samstag das Sprintrennen, landete jedoch außerhalb der Punkte. Am Sonntag nahm er das Rennen erneut in Angriff.

Nahm «Diggia» wieder Schmerzmittel, um sich auf das Fahren konzentrieren zu können? «Meiner Schulter geht es besser. Am Samstag dachte ich, dass es unmöglich sei, im Grand Prix antreten zu können. Ich musste keine starken Schmerzmittel einnehmen», gab der WM-Achte Entwarnung, dass ihn seine Schulter länger einschränken könnte.

Das Rennen am Sonntag startete der Italiener aus der dritten Startreihe, wobei er zu den Verlierern der Startphase zählte und nach der ersten Runde auf Position 11 die Ziellinie überquerte. Nach einigen Runden tauchte auf dem Dashboard eine Warnmeldung auf, dass sein Reifendruck abnehme. «Ich habe versucht, weiterzufahren. Ich dachte, das sei ein Fehlalarm.»

«Ich habe jede Runde viel Grip verloren. Für mich stand früh fest, dass ich mit dem Hinterreifen keine 30 Runden fahren kann. Ich verlor immer öfter die Kontrolle beim Beschleunigen. Dann hat es Klick gemacht! Ich habe verstanden, dass mein Reifendruck sank», so der VR46-Pilot, welcher in der neunten Runde die Box ansteuerte.

Warum er einen Platten hatte, konnte «Diggia» sich nicht erklären. Er sei weder zu hart über die Curbs gefahren, noch habe er Kontakt mit einem anderen Piloten gehabt.

Fabio Di Giannantonio gilt als eine der heißesten Aktien auf dem Fahrer-Transfermarkt. Schon in Kürze soll die Entscheidung um seine Zukunft fallen: «Der Plan ist, im Team zu bleiben. Ein direkter Vertrag mit Ducati ist einer der Schlüsselfaktoren.»

2025 wird Ducati drei der begehrten GP25 einsetzen. Entweder wird VR46 oder Gresini eines der aktuellen Werksmotorräder und damit Werksunterstützung für einen Piloten erhalten. Di Giannantonio ist sicher, dass in wenigen Tagen Klarheit über seine Zukunft herrschen wird und betonte, dass ein Werksmotorrad für ihn Priorität habe. Er verriet, dass nur noch Kleinigkeiten ausgehandelt werden müssten.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +25,495

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

16. Luca Marini (I), Honda, +25,854

17. Johann Zarco (F), Honda, +25,952

18. Stefan Bradl (D), Honda, +43,047

19. Joan Mir (E), Honda, +43,145

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 17. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 9. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.