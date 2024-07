Bestraft: Fernandez, Zarco und Bradl verlieren Plätze

Im Nachgang des MotoGP-Rennens auf dem Sachsenring musste das Ergebnis erneut revidiert werden. Auch Stefan Bradl wurde für Fahren mit einem zu geringem Luftdruck mit einer Zeitstrafe von 16 Sekunden belegt.

Während in der Box der Ducati-Werksmannschaft Pecco Bagnaias vierter MotoGP-Erfolg in Serie und in der Gresini Box noch lauter die spanische Doppel-Marquez-Podest-Fiesta gefeiert wurden, hatten sich die Rennkommissare wieder einmal eifrig mit den Regeln zum Reifenluftdruck auseinandergesetzt.

´Zunächst wurde für die drei Piloten Augusto Fernandez, Johann Zarco und Stefan Bradl nur eine weitere Überprüfung der Messdaten angeordnet. Nach den offiziellen Feierlichkeiten und der Pressekonferenz wurden die Vergehen vom Gremium der FIM-MotoGP-Kommissare bestätigt.

Für die Überschreitung des Luftdruck-Fensters erhielten die beiden Honda-Piloten Stefan Bradl und Johann Zarco sowie GASGAS-Tech3-Racer Augusto Fernandez nachträglich jeweils eine Zeitstrafe von 16 Sekunden aufgebrummt. Die Sanktion hat, wenn auch nur geringe, Auswirkungen auf das zunächst bestätigte Rennergebnis als auch den WM-Stand.

Augusto Fernandez, der die Ziellinie als 14. passiert hatte, ist final nur auf Position 16 der Wertung. Der Spanier geht damit in Deutschland ohne Punkte aus. Taka Nakagami und Luca Marini rücken jeweils einen Platz vor. Ironischerweise sammelt der Italiener in Honda-Diensten damit seinen ersten WM-Punkt in der völlig vermurksten Saison.

LCR-Pilot Johann Zarco behält Position 17. Bitter ist die Strafe für Stefan Bradl. Der deutsche Wildcard-Pilot, der nach einer Sanktion im Quali auf den letzten Startplatz verbannt wurde, steht nach der Addition der Strafsekunden nun hinter Markenkollege Joan Mir und Yamaha-Ersatzpilot Remy Gardner – und ist nach der peniblen Ausübung des Regelwerks Letzter.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

15. Luca Marini (I), Honda, +25,854

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +41,495

17. Johann Zarco (F), Honda, +41,952

18. Joan Mir (E), Honda, +43,145

19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

20. Stefan Bradl (D), Honda, +59,047

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.