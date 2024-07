Marco Bezzecchi (8.): Acosta war unüberholbar!

Mit einem achten Platz verabschiedet sich VR46-Pilot Marco Bezzecchi in die Sommerpause. Das Sachsenring-Wochenende löste einige Probleme, die ihm helfen sollen, stärker in die zweite Saisonhälfte zu starten.

Für Ducati-Pilot Marco Bezzecchi endete eine enttäuschende erste Saisonhälfte auf dem Sachsenring. Als Achter konnte er am Sonntag einige Punkte sammeln, verlor allerdings über 14 Sekunden auf Sieger und Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia. Mit der Ducati GP23 kommt er weiterhin nicht 100 Prozent zurecht.

Am Samstag landete er im Sprint auf Position 10 außerhalb der Punkte. Er konnte einige Erkenntnisse aus dem 15-Runden langen Rennen ziehen: «Wir konnten Probleme identifizieren und lösen. Wir haben unter anderem die Linienwahl optimiert.»

Der zukünftige Aprilia-Werksfahrer weiter: «Am Sonntag startete ich weit hinten. Die Pace war hoch, wir fuhren niedrige 1:21er-Zeiten. Ich hing hinter Acosta und Binder (KTM) fest. Acosta war beim Bremsen sehr stark, in den Kurven war er aber sehr langsam. Es gab einfach keinen Weg an ihm vorbei. Leider habe ich beim Bremsen mit dem Vorderrad nicht das Grundvertrauen», ärgerte sich Bezzecchi, welcher trotz zahlreicher Versuche nie an Acosta vorbeikam.

Mit dem Ergebnis auf dem Sachsenring war der VR46-Pilot zufrieden. Er äußerte die Hoffnung, dass er daraus Motivation schöpfen könne, um stärker aus der Sommerpause zurückzukehren.

Die ersten neun Saisonwochenenden verliefen für den Italiener trist. Sein dritter Platz beim Rennen in Jerez Ende April ist sein bisheriges Highlight der MotoGP-Saison 2024. Mit 53 Punkten belegt er aktuel Rang 12 in der Gesamtwertung. Ein Desaster ist die Auswertung seiner Sprints: Lediglich in Barcelona gelang es ihm, einen Punkt zu sichern – ein Jahr zuvor sammelte er dagegen 49 Sprint-Punkte.Im Vorjahr lag er nach neun Events auf WM-Rang 3 mit 167 Punkten, er gewann zwei Rennen und einen Sprint. Teamkollege Fabio Di Giannantonio hingegen sorgte zuletzt für solide Ergebnisse und avancierte zum neuen Liebling der leuchend gelben VR46-Mannschaft.

Immerhin ist die Zukunft von Bezzecchi gesichert: Er wird ab der kommenden Saison an der Seite von Jorge Martin für Aprilia fahren und erstmals in seiner Karriere vollen Werksfahrer-Status haben.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

15. Luca Marini (I), Honda, +25,854

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +41,495

17. Johann Zarco (F), Honda, +41,952

18. Joan Mir (E), Honda, +43,145

19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

20. Stefan Bradl (D), Honda, +59,047

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.