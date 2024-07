Luca Marini (Honda/15.) überzeugte die HRC-Ingenieure

Auf dem Sachsenring ergatterte Luca Marini seinen ersten Punkt auf einer MotoGP-Honda. Er hat die Anpassungsschwierigkeiten überwunden und ist Entwicklungstreiber bei Honda.

Am neunten Rennwochenende der MotoGP-Saison 2024 holte Luca Marini, der erst Ende 2023 von Ducati zum kriselnden Hersteller Honda wechselte, seinen ersten Punkt. Er wurde aufgrund einer Strafe an Augusto Fernandez, welcher für einen zu geringen Luftdruck im Vorderreifen bestraft wurde und wodurch der Halbbruder von Valentino Rossi auf die letzte Punkte-Position vorgespult wurde.

Der WM-Letzte qualifizierte sich für Startplatz 18 und verlor nur wenige Tausendstelsekunden auf den schnellsten Honda-Piloten Takaaki Nakagami. Im Sprint hatten die Honda-Racer keine Chance unter die Top-9 zu fahren, im Hauptrennen mit dem klassischen Punktesystem bis Position 15 reichte es für Weltmeisterschafts-Zähler. Nakagami landete auf Rang 14, wenige Sekundenbruchteile dahinter: Luca Marini.

Marini kam nur durch eine 16-Sekunden-Strafe an Augusto Fernandez, welche nach dem Rennen ausgesprochen wurde, auf Position 15. Der Italiener betrachtet es jedoch als positiv, dass er auf Sieger Francesco Bagnaia im Schnitt nur eine Sekunde pro Runde verlor.

Die Honda RC213V sei aktuell in besonders Zweikämpfen unterlegen. Marini: «Im Rennen war es unmöglich zu überholen. Sobald ich beschleunigte, nahm die Konkurrenz mir zwei Zehntelsekunden ab.»

Den geringen Rückstand von 25 Sekunden auf dem Sachsenring erklärt sich Marini so: «Die Aero ist nicht so wichtig wie beispielsweise in Assen. Fährst du hinter einer Aprilia oder KTM, spürst du deutliche Unterschiede. Sie erzeugen mehr Abtrieb und können besser beschleunigen.» Auf dem Sachsenring war die Durchschnittsgeschwindigkeit im Rennen etwa 15 Km/h geringer als in Assen.

«Wir müssen uns im Kurvenverhalten verbessern. Daran hindert uns die Aerodynamik. Der Grip am Hinterrad ist nicht gut», äußerte sich der Italiener zu den Schwächen der RC213V.

Zu Beginn der Saison hatte er den Anschluss an die anderen Honda-Fahrer noch nicht herstellen können. Er begründete dies mit der Umstellung von Ducati auf das Motorrad des japanischen Herstellers. So musste er seinen Fahrstil anpassen, wozu er einige Rennwochenenden Zeit benötigte. Diese Anpassungsschwierigkeiten habe er überwunden.

Bei der Entwicklung gibt Luca Marini – auch weil fix bis die kommende Saison als Honda-Werksfahrer bestreiten wird – die Marschrichtung an. «Die Ingenieure haben verstanden, dass meine Richtung in der Entwicklung die richtige ist. Die anderen Fahrer mögen auch die Teile, die ich empfehle.» Nach der Sommerpause erwartet Marini weitere Updates aus der Entwicklungsabteilung, darunter ein umfangreiches neues Aero-Paket.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

15. Luca Marini (I), Honda, +25,854

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +41,495

17. Johann Zarco (F), Honda, +41,952

18. Joan Mir (E), Honda, +43,145

19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

20. Stefan Bradl (D), Honda, +59,047

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.