KTM testet in Spielberg – Wildcard für Pol Espargaro

Mittwoch und Donnerstag testet KTM mit Dani Pedrosa und Pol Espargaro auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Dabei geht es nicht nur um neue Teile, sondern auch um die Vorbereitung auf einen MotoGP-Gaststart.

Zwischen den Rennen auf dem Sachsenring am vergangenen Wochenende und Silverstone (2.–4. August) sind vier Wochen Sommerpause, KTM will diese nutzen, um den Rückstand zur Spitze zu verringern. Diese Woche Mittwoch und Donnerstag testen Dani Pedrosa und Pol Espargaro auf dem Red Bull Ring, Pedro Acosta ist als Beobachter in der Box dabei. Ende Juli wird der österreichische Hersteller in Spielberg zwei weitere Tage ausrücken.

Für Espargaro geht es während des Tests nicht nur um die Eruierung von potenziellen Verbesserungen an der KTM RC16, der Spanier bereitet sich auch auf seinen zweiten Wildcard-Einsatz in dieser Saison vor. Anfang Juni war er bereits beim Großen Preis von Italien in Mugello dabei und fuhr im Sprint auf den 14. und im Grand Prix auf den 17. Platz. Am Wochenende 16.–18. August darf er in Spielberg erneut mitmischen.

Der 33-Jährige war von 2017 bis 2020 Red-Bull-KTM-Fahrer und holte 2018 den ersten Podiumsplatz für KTM in der Königsklasse. Nach der Saison 2023 zog sich Pol Espargaro aus dem Profirennsport zurück, blieb KTM aber als Testfahrer erhalten. Sein Wildcard-Start wird bereits sein neuntes MotoGP-Rennen auf der Strecke in der Steiermark sein, 2020 stand er im zweiten Event als Dritter hinter Miguel Oliveira (KTM) und Jack Miller (Ducati) auf dem Podium.

«Ich bin bereit, wieder zu fahren», unterstreicht Pol Espargaro. «Mugello war eine besondere Strecke für meine Rückkehr mit dem Team Red Bull KTM, aber es gibt auch nichts viel Spezielleres als den Red Bull Ring. Wegen der Strecke, dem Ort, den Fans und der Atmosphäre. Und weil dieser Grand Prix für KTM so viel bedeutet, fühlt er sich auch für mich ein bisschen wie ein Heimrennen an. Ich habe einige gute Erinnerungen an den Kampf um den Sieg dort. Wie in Italien wird das Ziel sein, mit der KTM RC16 auf die Strecke zu gehen und unser Testprogramm fortzusetzen. Wir werden viel zu tun haben, aber ich weiß auch, dass der Österreich-GP viel Spaß machen wird.»