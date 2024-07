Miguel Oliveira: Bewegende Worte für Paulo Pinheiro

Der portugiesische MotoGP-Held Miguel Oliveira verabschiedete seinen langjährigen Freund und Mentor Paulo Pinheiro mit bewegenden Worten: «Paulos Werk beflügelt Träumer von heute und Träumer von morgen.»

Wie SPEEDWEEK.com diese Woche vermeldete, ist der portugiesische Rennsport-Manager und CEO des Autódromo Internacional do Algarve in Portimão, Paulo Pinheiro, völlig unerwartet verstorben. Der Motorsport-Enthusiast und ehemalige Motorrad-Rennfahrer wurde nur 52 Jahre alt.

Pinheiro, der sich auch in der deutschsprachigen Racing-Szene sehr gut auskannte, hat Enormes geleistet, die Facility in Portimão von Beginn an geleitet und mit Hartnäckigkeit dafür gesorgt, dass über die Jahre die SBK, MotoGP und Formel 1 an der Algarve zu Gast waren.

Der portugiesische MotoGP-Held Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), der auf dem Sachsenring zuletzt im Sprint auf Platz 2 erreichte, war ein Freund von Pinheiro. Die beiden sorgten gemeinsam dafür, dass Portugal in MotoGP-Euphorie verfiel.

Für Oliveira ist Pinheiros Tod auch privat ein herber Verlust.

Deswegen würdigt der 29-Jährige seinen verstorbenen Weggefährten nun über seinen Fanclub mit bewegenden Worten: «Der Mensch träumt etwas und damit ist das Werk geboren. Besser kann man diesen großen Träumer Paulo Pinheiro nicht beschreiben, der aus seinem Traum ein Lebenswerk geschaffen hat.»

Der fünffache MotoGP-Sieger Oliveira sagt weiter: «Paulos Werk beflügelt Träumer von heute und Träumer von morgen. Uns allen, die wir den Motorsport so lieben, kann der enorme Beitrag, den Paulo geleistet hat, einfach nicht gleichgültig sein. Er hat Portugal im Rennsport wieder auf alle Kontinente gebracht.»

Und abschließend richtet sich Oliveira an seinen verstorbenen Freund: «Wenn wir heute wieder in der Lage sind, für große Momente auf zwei Rädern zu sorgen, dann wegen des `Sohns` von Portimão, des Träumers, der seinen Traum wahr gemacht hat, egal wie schwer die Herausforderung vor ihm auch war – der Held, der du für uns alle bist. Ein Mann wie du stirbt nie, denn deine Taten und dein Werk werden für immer in unseren Herzen sein. Danke für alles – Paulo Pinheiro!»

Oliveira ist derzeit in MotoGP-Sommerpause. Im Kalender geht es Anfang August in Silverstone wieder weiter.