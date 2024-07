Silverstone-Wildcard: Remy Gardner für Cal Crutchlow

Wegen seiner anhaltenden Probleme mit einer Handverletzung verpasst Cal Crutchlow auch seinen zweiten planmäßigen Wildcard-Einsatz – ausgerechnet bei seinem Heimrennen fällt der Yamaha-Testfahrer aus.

Bittere News für Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow. Der Brite wird den Wildcard-Einsatz bei seinem Heimrennen verletzungsbedingt verpassen.

Gut zwei Wochen vor dem Silverstone-GP teilt Yamaha mit, dass Cal Crutchlow aussetzen muss. Er wird durch Remy Gardner ersetzt. In einem Statement des Teams begründet Yamaha das mit einer Handverletzung. Gardner hatte schon am Sachsenring Alex Rins ersetzt, der sich nach einem Crash in Assen hatte operieren lassen.

Die Handverletzung hatte Crutchlow auch schon vor gut zwei Monaten gestoppt, als er eigentlich in Mugello beim Italien-GP ebenfalls mit Wildcard fahren sollte. Seit Beginn des Jahres hat er mit Schmerzen zu kämpfen, musste nun auch den zweiten GP absagen.

Nächste Chance: Beim Grand Prix von San Marino in Misano Anfang September – sollte er sich bis dahin besser fühlen.

Nun aber ausgerechnet vor seinem Heimpublikum das Aus. Bitter. Als Ende April angekündigt worden war, dass er in Silverstone fahren werde, hatte er gesagt: «Es wird toll sein, wieder einen britischen Fahrer in der MotoGP auf die Strecke zu bekommen.»

Daraus wird nun nichts…