Johann Zarco (Honda): Geburtstag in Suzuka

Stopps üben in Suzuka

LCR-Honda-MotoGP-Ass Johann Zarco bereitet sich in Japan auf seinen Auftritt beim legendären 8h-Langstrecken-WM-Klassiker vor. Er feierte dort auch seinen Geburtstag. Die Team-Party gibt’s in Silverstone.

Während der Großteil seiner MotoGP-Kollegen die Sommerpause genießt, startet für den französischen LCR-Honda-MotoGP-Fahrer Johann Zarco dieser Tage das große Langstrecken-Abenteuer bei den legendären 8h von Suzuka.

Für die japanischen Werke hat die Veranstaltung seit je her eine enorme Bedeutung, zudem wird in diesem Jahr die 45. Auflage abgehalten.

Die Erwartungshaltung ist bei Honda wie immer groß. Anfang der Woche wurden bereits vor Ort mit viel Präzision in den Boxen die Stopps und Fahrerwechsel geübt, die für Zarco Neuland darstellen: Sechs bis acht Crew-Mitglieder arbeiten hier in den Wechselphasen am Bike, Zarco muss den Tankaufsatz selbst öffnen.

Die Teamkollegen des zweifachen Moto2-Weltmeisters sind bei seinem Debüt in Suzuka die beiden Japaner Takumi Takahashi und Teppei Nagoe. Takahashi gewann in Suzuka 2023 an der Seite von Xavi Vierge. Zarcos Bike trägt die Startnummer 30.

Nagoe und Takahashi haben Anfang der Woche bereits mehrere hundert HRC-Jungingenieure im Technik-College Kansai besucht und auf das Mega-Event eingeschworen.

Zarco steuert in Suzuka eine Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP in den original Honda-Werksfarben. Für Zarco ist auch die ehemalige Grand-Prix-Piste Neuland. Bereits Mitte Juni vor dem Assen-Grand-Prix war Zarco deswegen zu einem ersten Probelauf in Japan.

Der Südfranzose aus Cannes hat am Dienstag auch noch Geburtstag gefeiert. Er wurde 34 Jahre alt.

Das LCR-Team von Lucio Cecchinello beschreibt den Franzosen als cleveren Typen, guten Zuhörer, Sänger, Künstler und netten Kerl. Die interne Team-Feier wird im Rahmen des britischen Grand Prix in Silverstone Anfang August nachgeholt.