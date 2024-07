MotoGP-Pause: Johann Zarco gewinnt die 8h von Suzuka

Johann Zarco fährt hauptberuflich in der MotoGP

Mitten in der Sommerpause der MotoGP hat Honda-Pilot Johann Zarco einen Sieg beim 8h-Rennen in Suzuka eingefahren. Bei seiner Langstreckenpremiere fuhr er zusammen mit Takumi Takahashi und Teppei Nagoe zum Sieg.

Großer Erfolg in der MotoGP-Sommerpause!

Honda-Pilot Johann Zarco hat in der Sommerpause der MotoGP den Strand fürs Bike eingetauscht. Der Franzose hat in Suzuka am 8-Stunden-Rennen teilgenommen – und gesiegt!

Sein Team HRC with Japan Post, bestehend aus Zarco, Takumi Takahashi und Teppei Nagoe, kam nach acht Stunden und 220 Runden als erstes über die Ziellinie. Das Honda-Team gewann mit fast acht Sekunden Vorsprung vor der Yamaha-Truppe YART (Canepa, Fritz, Hanika) das für die japanischen Hersteller so wichtige Heimspiel.

Auf dem Formel-1-Kurs in Suzuka lag das Zarco-Team mit Takumi Takahashi als erstem Fahrer von Beginn an vorne. Zarco baute den Vorsprung weiter aus. Weite Teile des Rennens lag die Honda-Crew weit vor dem Rest des Feldes. Eine 40-Sekunden-Strafe in der Schlussphase (ein Mechaniker hatte das Motorrad beim Tanken berührt) machte es noch mal eng – doch der Zeit-Puffer reichte auch unter schwierigen Bedingungen von teils 35 Grad Hitze. Takahashi, bei dessen Fahrerwechsel es zu dem Zwischenfall gekommen war, brachte die Honda schließlich als erstes Bike über die Ziellinie.

Für Honda ist es der 30. Erfolg in Suzuka. Und für Takahashi sein persönlich sechster Endurance-Sieg in Suzuka – neuer Rekord.

Zarco: «Ich fühle mich gut, denn wenn man dieses Ziel erreicht und den Sieg erringt, ist das eine riesige Erleichterung. Ich bin glücklich und stolz und sehr zufrieden. Ich war sehr beeindruckt von der Pace von Takumi und seiner Kontrolle über das Rennen. Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die Teppei vom Test bis zum Rennen gemacht hat. Alle drei Fahrer waren für diesen Sieg notwendig, denn bei der Hitze mussten wir alle auf die Energie achten.»

Für Johann Zarco ist das Erfolgserlebnis in Suzuka eine willkommene Abwechslung. In der MotoGP ist der Franzose 19. in der WM-Wertung, kommt nur auf 12 Punkte.

In der Motorrad-Langstrecken-WM war es sein erster Auftritt. Er ist der erste aktive MotoGP-Fahrer seit Pol Espargaro vor acht Jahren, der die 8h von Suzuka gewinnen kann.

Bis zum Silverstone-GP Anfang August, wenn’s in der MotoGP wieder losgeht, kann Zarco sich nun noch etwas erholen.