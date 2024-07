Jack Miller (KTM): «Ich kann schneller werden»

Im Interview spricht KTM-Pilot Jack Miller über seine Leistung in der bisherigen Saison, welche Herausforderung die Reifen für ihn darstellen und mit welchen Schwierigkeiten in der Abstimmung er zu kämpfen hatte.

KTM-Pilot Jack Miller ist in dieser Saison noch auf der Suche nach der Form. An drei Wochenenden (Katar, Spanien, Italien) ging er komplett punktlos aus. Im Interview spricht er über sein Fazit der ersten Saisonhälfte.

Jack, letztes Jahr lagst du nach 8 Rennen auf Platz 7 mit 79 Punkten, dieses Jahr bist du nach acht Rennen 15. mit 32 Punkten, inzwischen 16. mit 35 Punkten nach neun Wochenenden. Das ist offensichtlich nicht das, was du von 2024 erwartet hast, oder?

Definitiv nicht. Ich habe im Winter sehr viel trainiert, mich gesund ernährt und alles getan, um besser zu werden, um dieses Jahr besser zu sein. Die Saison hat größtenteils nicht so begonnen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wir haben noch 12 Rennwochenenden vor uns, also insgesamt 24 Rennen, und es sind noch viele Punkte zu holen. Ich glaube also fest daran, dass wir noch mehr erreichen können als im letzten Jahr. Ich werde bis zum Ende pushen und sehen, was wir erreichen können. Das Motorrad passt immer besser zu mir. Wir haben in Austin einen großen Schritt gemacht, der uns geholfen hat, ein bisschen selbstbewusster zu werden. Wir haben den Schritt am Sonntagmorgen gemacht, und im Laufe des Rennens habe ich mich immer wohler damit gefühlt, es immer besser verstanden, konnte besser pushen und dadurch Vertrauen gewinnen.

Du glaubst also, dass du kein Tempo verloren hast?

Nein. Ich habe das Rennen 9 Sekunden schneller beendet als der Sieger im letzten Jahr in Assen. Ja, ich war immer noch 22 Sekunden von Pecco Bagnaia entfernt, aber das zeigt nur, welches Tempo alle fahren. Meine Geschwindigkeit ist meine Geschwindigkeit, und sie wird von Jahr zu Jahr besser, und ich bin zu 100 % davon überzeugt, dass ich noch schneller werden kann, wenn ich noch mehr Dinge auf dem Motorrad machen kann, die ich gerne machen würde.

Dein Limit ist also das Motorrad?

Ja, ich denke, das ist das Limit von jedem. Es kommt darauf an, wie man das Motorrad einstellt, wie man es baut, und ich glaube, dass ich in diesem Jahr schon mehrfach gestürzt bin, als ich in der Gruppe versuchte, mit den Jungs mitzuhalten. Und das liegt nicht daran, dass ich langsam bin, sondern daran, dass ich mich nicht wohl fühle und jedes Mal bis ans absolute Limit gehe. Das hat uns ein paar Mal in den Hintern gebissen, aber er ist auch das, was mich heute in diese Position gebracht hat.

Was ist im Vergleich zum letzten Jahr passiert?

Der Hinterreifen hat sich verändert, die Geschwindigkeiten sind unglaublich gestiegen. In der letzten Saison waren wir im November in Katar. Wir kamen im Februar oder März dieses Jahres zurück und wir waren um 1,2 oder 1,4 Sekunden pro Runde schneller.

Es liegt also an den Reifen?

Die Motorräder haben sich nicht innerhalb von drei Monaten so sehr verändert. Die Reifen haben sich aber verändert, das wissen wir. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Gummimischung verändert hat. Und wenn wir über Motorräder sprechen, die wir hier und da um Millimeter verstellen, um ein besseres Gefühl zu bekommen, wenn man den Kontakt zwischen dem Motorrad und dem Asphalt komplett verändert, dann wird diese Menge, das Ausbalancieren und das Verständnis, wie man die Reifen und die Elektronik belasten kann, und all diese Dinge quasi umgedreht. Deshalb habe ich in dieser Saison nie die Hoffnung aufgegeben, dass wir um Siege mitkämpfen können. Es geht darum, die richtige Abstimmung zu finden und zu verstehen, was wir tun müssen, damit diese Reifen, insbesondere der Hinterreifen, zusammen mit dem Rest der Kombination funktionieren.

Die 8 Grands Prix bedeuten 16 Rennen. Das ist fast wie eine frühere Meisterschaft. Bist du weiter auf der Suche?

Ja.

Es könnte schwierig werden nach 16 Rennen…

Es ist sicher schwierig, aber wenn man sich den Ablauf unserer Rennwochenenden anschaut, bleibt nicht viel Zeit, um das Motorrad umzukrempeln oder auf den Kopf zu stellen. Man muss immer wieder kleine Anpassungen vornehmen, denn man muss versuchen, das ganze Wochenende über konkurrenzfähig zu sein. Im ersten freien Training am Freitag geht man auf eine Strecke, auf der man seit 12 Monaten nicht mehr gefahren ist, und versucht zu verstehen, wie das Motorrad mit dem Basis-Setup funktioniert, um sich sozusagen wohlzufühlen. Im FP2 arbeitet man 30 Minuten lang, um die Einstellungen anzupassen. Bei diesen Motorrädern kann man zwischen den Ausfahrten nicht den Drehpunkt oder dieses oder jenes ändern. Du schwankst zwischen den beiden Motorrädern hin und her und versuchst, damit zurechtzukommen. Aber dann ist man am Ende vom Zeittraining und versucht mit zwei, manchmal drei Reifen, je nach den Bedingungen, Q2 zu erreichen. Und den Rest des Wochenendes versucht man dann, sich ein bisschen zu quälen. Es sind also nicht die idealsten Arbeitsbedingungen, um es mal so auszudrücken. Und dann haben wir zum Beispiel den Test in Mugello, der am Montagmorgen verregnet war. Die Chancen, die wir bekommen, wo wir wirklich arbeiten müssen, haben wir nicht genutzt.

Teil 2 des Interviews erscheint morgen.