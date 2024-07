Jack Miller: «Fairness zählt in dieser Welt nicht»

KTM-Pilot Jack Miller spricht im Interview über sein Aus bei KTM und über seine noch ungewisse Zukunft. Der Australier sagt: «Ich bin zufrieden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich etwas mehr geben kann.»

Bereits seit dem Mugello-Wochenende weiß Jack Miller, das Ende der Saison seine Zeit bei KTM enden wird. Im Interview spricht er über seine Zukunftsoptionen, wie er von seinem Aus erfuhr und darüber, was ihm der Sport bedeutet.

Teil 1 des Interviews lesen Sie hier.

Du bist nächstes Jahr nicht mehr bei KTM. Wurdest du über die Entscheidung vorher informiert oder hast du es aus den Medien erfahren?

Nein, ich wurde einige Stunden vorher informiert. Pit (Beirer, Anm.) hat mich angerufen und es mir gesagt, und das war in Ordnung. Ich meine, ich respektiere, dass sie das getan haben. Sie hätten es nicht tun müssen, aber sie haben es getan. Wir haben auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet und sie haben einen anderen Weg gefunden. Und das ist ganz allein ihre Sache.

Ist es fair oder war es fair oder zählt Fairness in dieser Welt nicht?

Fairness zählt in dieser Welt nicht. Am Ende des Tages geben die Leute Millionen von Dollar aus und wollen Ergebnisse. Man kann an das eine oder an das andere glauben, aber am Ende des Tages waren die Ergebnisse das Wichtigste. Und ja, wir haben nicht die richtigen Ergebnisse erzielt, aber ich hatte das Gefühl, dass wir zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, um diese Ergebnisse zu erzielen und etwas Besseres zu erreichen. Und ja, Pläne ändern sich, Menschen ändern sich, und das respektiere ich auch.

Letztes Jahr haben wir uns in Valencia unterhalten, und du hast mir von dem Motorrad erzählt. Du hast mir gesagt, wenn du KTM und Ducati im Spiegel anschaust, dann siehst du fast dasselbe: Du hast gute Arbeit geleistet, du hast ihnen geholfen, die Maschine zu entwickeln, also ist dein Job bei KTM erledigt, jetzt musst du nach vorne schauen…

Das sind deine Worte, nicht meine. Für mich habe ich sicherlich etwas mitgebracht, eine Menge Wissen, ich habe eine Menge Dinge in das Projekt eingebracht. Was sie in Zukunft damit machen, liegt an ihnen. So ist das, wenn man etwas entwickelt und versucht, etwas Großes zu erreichen und das in zwei Jahren. Ducati hat das, was sie erreicht haben, nicht in dem Zeitraum erreicht. Sie haben neun Jahre gebraucht. KTM ist noch nicht einmal neun Jahre in der MotoGP. Also denke ich, dass sie es ziemlich gut machen und sie werden sich weiter verbessern, aber ohne mich in diesem Plan.

Und wirst du nächstes Jahr MotoGP-Fahrer sein?

Das ist mein Plan. Ich würde es gerne sein. Ich möchte hier sein. Ich sehe mich nirgendwo anders als hier. Ich habe das Gefühl, dass ich am Ende des Tages immer noch besser werde. Außerdem bin ich erst 29 Jahre alt. Das Problem ist, dass ich mit 19 Jahren in die MotoGP gekommen bin. Die Leute erinnern sich also schon lange an mich, aber ich werde älter.

Du bist nicht 34 Jahre alt wie andere…

Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich stärker werde, mental, körperlich, einfach alles. Deshalb möchte ich hier sein. Ich denke, wenn meine Karriere morgen enden würde, wäre ich dann enttäuscht? Nein. Denn ich habe mehr erreicht, als ich mir je hätte vorstellen können, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hungrig bin und mehr erreichen will. Ich möchte mehr Podiumsplätze, mehr Siege, mehr starke Rennen fahren, bevor ich aufhöre.

Neulich habe ich mit dem Vater von Pol Espargaro gesprochen, und er hat mir erzählt, dass Pol ihn angerufen hat, als er erfuhr, dass er entlassen wurde. 'Papa, komm zu mir, ich muss mit dir reden.' Und dann machte er sich große Sorgen um seine Zukunft, weil er sich fragte: ‚Was soll ich nur tun? Das Einzige, was ich in meinem Leben gemacht habe, sind Rennen, ich weiß nicht, wie ich etwas anderes machen soll‘. Und sein Vater belehrte ihn, dass derjenige, der das Recht hat, sich Sorgen zu machen, wenn er arbeitslos wird, ein Bergarbeiter ist, der jeden Tag in ein Bergwerk gehen muss, um seinen Monatslohn zu bekommen, nicht er…

Nein, genau, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin sehr glücklich. Ruby und ich, wir haben ein schönes Haus in Australien. Wir besitzen unsere Autos. Wir haben alles erledigt. Ich werde nicht nach Hause gehen, auf meinem Hintern sitzen und für den Rest meines Lebens nichts mehr tun. Aber wir haben einen fantastischen Start ins Leben, wenn man sich vorstellt, dass ein normaler Mensch aus der Schule kommt und einen Job annimmt oder was auch immer. Wir haben also sehr viel Glück, sehr viel Glück, und ich mache das jetzt seit zehn Jahren und bin sehr glücklich. Jeden Tag, wenn ich aufwache, denke ich, wenn es morgen aufhören würde, sind diese Erinnerungen, die ich gemacht habe, und der Einfluss, den ich in diesem Sport haben konnte, mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Wenn ich also sage, dass ich mit dem, was ich getan habe, nicht zufrieden bin – ich bin zufrieden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich etwas mehr geben kann. Aber wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Ich werde nicht versuchen, mich an etwas zu klammern, das ein sterbender Traum ist.

Könnte es nicht eine Art weiche Landung sein, Testfahrer zu werden, fünf, sechs Rennen zu fahren und das Motorrad zu fahren, das dir gefällt?

Ich würde nie nein zu der Option Testfahrer sagen, aber im Moment bin ich Rennfahrer. Ich fahre das Motorrad nicht, weil ich es liebe, die MotoGP-Maschine zu fahren. Niemand liebt es, ein MotoGP-Motorrad zu fahren. Es macht keinen Spaß. Ich meine, es macht Spaß, aber es ist extrem anstrengend für deinen Körper, deinen Geist, für alles. Und dann das zu tun, nur um am Ende des Wochenendes kein Rennen zu haben… Für mich ist das Rennen der Druckabbau. Ich bin ein Rennfahrer. Der Grund, warum ich immer gute Starts habe, ist, dass ich für den Moment gebaut bin, in dem ich ein Motorradrennen fahren will. Das ist es, was ich seit meiner Kindheit machen wollte.