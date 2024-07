So ist der Stand auf dem Fahrermarkt der Moto2

In der MotoGP sind die meisten Plätze für die kommende Saison bereits vergeben. In der Moto2 bahnen sich wichtige Entscheidungen an. Wie geht es weiter für Ai Ogura, Jake Dixon, Izan Guevara und Co.?

Da in der MotoGP fast alle Plätze vergeben sind, ist es an der Zeit, einen Blick auf die Moto2 zu werfen, wo sich personell große Veränderungen ankündigen. Die wahrscheinlich wichtigste ist die Entscheidung von Ai Ogura. Der japanische Fahrer traf sich nach den Rennen auf dem Sachsenring mit Honda. Das Hauptthema war natürlich sein möglicher Wechsel in die MotoGP. Eine Option, die Ai bereits im letzten Jahr in Betracht gezogen hatte und die der japanische Fahrer ablehnte, da er der Meinung war, dass er noch nicht bereit für den Aufstieg in die Königsklasse sei.

Ogura argumentierte bis vor einigen Rennen genauso, aber beim Deutschland-GP sahen wir, dass er dem Angebot von HRC weniger ablehnend gegenüberstand. Mir wurde gesagt, dass die Honda-Ränge die Stirn runzeln, da sie es nicht mögen, dass ein japanischer Fahrer die Gelegenheit ablehnt, sich ihnen anzuschließen. Eine Einstellung, die nichts anderes widerspiegelt als die schreckliche sportliche Situation, in der sich Honda befindet. Wenn Sie Ogura wären, würden Sie es sich nicht noch einmal überlegen? Denn ein Pass ist eine Sache, die Zukunft Ihrer sportlichen Karriere eine andere.

Fast noch überraschender ist, was man mir sagt, wenn Ai sich entscheidet, noch ein Jahr in der Moto2 zu bleiben. Obwohl er mit der neuen MT gut zurechtkommt, hat er einen Vertrag für 2025 mit dem Team Marc VDS. Oguras Anwesenheit im Team MT war eine Art Tribut, den Teo Martin, der Eigentümer des Teams, für die Übernahme des Platzes von Sito Pons zahlen musste. Eine Vereinbarung, die erklärt, warum Ai einen Arai-Helm in einem Team verwendet, dessen Hauptsponsor MT-Helme sind. Alle Fahrer, in Moto2 und Moto3, fahren logischerweise mit diesen Helmen.

Die Entscheidung von Ogura steht noch aus, da Jake Dixon am Ende der Saison seine dreijährige Zusammenarbeit mit dem Team Aspar beenden wird. Aus welchen Gründen auch immer wurden die von beiden Seiten angestrebten Ergebnisse nicht erreicht. Der britische Fahrer hat sich verschiedenen Teams angeboten, aber im Moment ist seine Zukunft noch nicht geklärt.

Da wir gerade vom Team Aspar sprechen: 2025 wird die Moto2-Struktur einer vollständigen Umstrukturierung unterzogen. Neben Dixon wird auch Izan Guevara das Team verlassen. Und das liegt wahrscheinlich nicht so sehr an der enttäuschenden Leistung des einst vielversprechendsten Fahrers der Weltmeisterschaft, sondern vielmehr daran, dass sich die Beziehung zwischen Team und Fahrer deutlich verschlechtert hat. Dixon und Guevara werden also durch David Alonso ersetzt, was logisch ist, und durch Daniel Holgado, was überraschend ist. Holgado kehrt damit in die Umgebung von Jorge Martínez Aspar zurück, mit dem er 2021 die Junioren-Weltmeisterschaft gewann.

Izan Guevara seinerseits ist in Gesprächen mit Luca Boscoscuro, um dem Team Speed Up beizutreten und den von Fermín Aldeguer freigewordenen Platz zu besetzen. Der italienische Manager möchte, dass Izan Alonso Lopez' Teamkollege wird, falls sich die Gerüchte über das Interesse von Yamaha an ihm nicht bewahrheiten.

Und zu guter letzt: Oguras Ersatz im Team MT. Logischerweise ist es Iván Ortolá, der diese Position einnehmen muss. Zum einen, weil er sich unabhängig davon, ob ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe oder nicht, als bereit für den nächsten Schritt erweist, und zum anderen ... weil er nicht mehr in die Moto3 passt!