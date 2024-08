Crash von Bagnaia & Marquez – Enea Bastianini siegt!

Es war erneut ein spektakulärer MotoGP-Sprint. Während Pecco Bagnaia und Marc Márquez ihre Bikes im Kies versenkten, schlug Enea Bastianini befreit zu und holte sich den ersten Sieg in einem Sprint vor Jorge Martin.

Pole-Position für Aleix Espargaro und Aprilia. Mit dieser starken Headline nahm der zehnte MotoGP-Sprint der Saison 2024 Aufstellung auf der berühmten Rennpiste. Mit den beiden Werks-Ducati in der ersten Reihe sowie Jorge Martin, Alex Márquez und KTM-Veteran Brad Binder hatte sich ein spannender MotoGP-Cocktail zusammengefunden.

Große Spannung auch bei der Reifenwahl. Bei leicht geringeren Temperaturen als am ersten Trainingstag galt es für alle Piloten vor allem eine Entscheidung zwischen einer mittel-harten und einer harten Gummimischung zu wählen.

Um 15 Uhr Ortszeit waren die Jubiläums-Festspiele zu 75 Jahre MotoGP offiziell eröffnet und das Feld ging mit 22 brüllenden Prototypen in den Silverstone-Sprint. Extrem aggressiv ging Jorge Martin von Position 4 los. Nach zwei turbulenten ersten Kurven lag zur Überraschung von Espargaro und Bagnaia die Pramac-Ducati in Führung. Auch Enea Bastianini feuerte seine Werks-Ducati bestens in das Event. «La Bestia» übernahm die Verfolgung des «Martinators. Erst dahinter die Aprilia des Pole-Setters vor Bagnaia, Marc Márquez und Brad Binder.

Nicht alle Piloten überstanden die Startphase. Pramac-Racer Morbidelli und VR46-Schützling Bezzecchi kollidierten heftig in der ersten Kurve. Nach kurzer Behandlung konnten beide Italiener von der Piste humpeln.

Kurz vor Halbzeit des Sprints über 10 Runden hatten sich die ersten vier Piloten um knapp eine Sekunde vom Feld abgesetzt, dann erwischte es zum Schock der Ducati-Mannschaft wieder Pecco Bagnaia. Zum dritten Mal im Jahr stürzte der Weltmeister und WM-Spitzenreiter aus dem Rennen. Während sich das Ducati-Werksteam in der Box die Haare raufte, setzte Enea Bastianini alles daran, die Ehre des Teams aus Bologna zu retten. Vier Runden vor Schluss machte der Italiener ernst und entriss Jorge Martin die Führung. Direkt dahinter hielt sich Aprilia-Star Espargaro weiterhin in Stellung.

Mit über drei Sekunden Abstand hatte Marc Márquez keine Chance zu folgen. Der Spanier hatte alle Mühe, um das KTM Duo mit Brad Binder und Pedro Acosta hinter sich zu lassen.

Zwei Runden vor Sprintende der nächste Ducati-Ausfall: «MM93» war erneut über dem Limit unterwegs, seine Gresini Ducati strandete im englischen Kies.

An der Spitze ließ Enea Bastianini nichts anbrennen. Der Italiener, der noch nie auf einem Sprint-Podium stand, fuhr ein großartiges Rennen. Die #23 setzte sich in den letzten beiden Umläufen um ein Sekunde von Jorge Martin ab. «La Bestia» gewinnt seinen ersten Sprint vor Jorge Martin und Aleix Espargaro und rettet seinem Teamkollegen damit die WM-Führung um exakt einen Punkt. In der WM-Tabelle verdrängt Bastianini mit seinem Sprint-Triumph auch Marc Márquez von Platz 3.

Ein starkes Ergebnis feiert KTM. Mit Binder (4.), Acosta (5.) und Miller (7.) landen drei RC16-Piloten in den Top-10. Die letzten fünf Positionen im Sprint belegen geschlossen Fahrer der japanischen Bikes. Lediglich Fabio Quartararo kann als Elfter besser abschneiden.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.