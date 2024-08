Marc Marquez (Crash): «Dagegen kann ich nichts tun»

Marc Marquez fuhr unbedrängt auf dem vierten Rang, als er im Sprintrennen in Silverstone – wieder einmal – übers Vorderrad wegrutschte. «Da kamen ein paar Dinge zusammen», erklärte der Gresini-Ducati-Pilot.

Bis zur siebten Runde lag Marc Marquez hinter Enea Bastianini, Jorge Martin und Aleix Espargaro auf dem sicheren vierten Platz – unbedrängt. Dann rutschte dem Spanier seine Ducati wieder einmal unterm Hintern weg.

«Da kamen einige Dinge zusammen», erklärte der Gresini-Pilot, der sich für Startplatz 7 qualifiziert hatte. «Mit meinem Rennen war ich bis dorthin sehr glücklich. Mein Ziel war der fünfte Platz, auf diesem lag ich – den Sturz von Bagnaia zähle ich nicht. Um so fahren zu können, wie ich es tat, musste ich den harten Vorderreifen wählen. Mit diesem war ich in Linkskurven am Limit. Ich verlor viel auf die Spitzengruppe, dadurch sank die Temperatur im Vorderreifen, in dieser Kurve war das besonders kritisch. Ich kam ein bisschen auf die weiße Linie und das Vorderrad rutschte mir ohne Warnung weg. Wir alle fahren sehr schnell, in jedem Rennen unterlaufen Fahrern Fehler.»

«Im FP1 lag ich extrem weit zurück, ab dann kam ich Schritt für Schritt näher an die Besten heran», beschrieb der 31-Jährige. «Natürlich habe ich mich inzwischen daran gewöhnt, eine Ducati zu fahren. Aber ab und zu muss ich mich Problemen stellen, für deren Lösung ich mehr Zeit als die anderen brauche. Wichtig ist letztlich nur, dass wir es hinbekommen. Am Kurveneingang muss ich machen, was das Motorrad will, nicht, was ich will.»

Marquez büßte durch seine Nullrunde den dritten WM-Rang an Sprintsieger Enea Bastianini ein. Theoretisch hat er mit 56 Punkten Rückstand auf den Gesamtführenden Pecco Bagnaia noch alle Möglichkeiten im Titelkampf, der achtfache Champion hielt in England aber erneut fest: «Wir sind nicht in der Position, um die Meisterschaft zu kämpfen. Seit Le Mans haben wir unsere Sonntage in letzter Sekunde gerettet. Das gelingt einmal, zweimal, dreimal, dann kommt aber ein Sonntag, an dem das nicht gelingt. Und dann kommt der nächste, an dem dir ein Fehler passiert. Momentan gibt es drei Fahrer, die konstant schneller sind als wir. Dagegen kann ich gar nichts machen, außer zu versuchen, zu überleben. Und zu versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um in der Meisterschaft möglichst weit vorne zu landen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 19 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 221. 3. Bastianini 167. 4. Marc Marquez 166. 5. Vinales 127. 6. Acosta 115. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 93. 9. Aleix Espargaro 89. 10. Alex Marquez 83. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 327 Punkte. 2. Aprilia 182. 3. KTM 171. 4. Yamaha 48. 5. Honda 24.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 389 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 276. 3. Gresini Racing MotoGP 249. 4. Aprilia Racing 216. 5. Red Bull KTM Factory Racing 152. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 146. 7. Red Bull GASGAS Tech3 130. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 22. 11. Repsol Honda 14.