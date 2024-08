Marc Marquez (4.): Fast hätte es wieder gekracht 18.08.2024 - 18:48 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose In der Startphase: Marquez (93) und Morbidelli (21) kollidierten

Nach wenigen Hundert Metern hätte das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring für Marc Marquez bereits vorbei sein können. Der Gresini-Ducati-Pilot erklärte, was in der Startphase in Spielberg schieflief.