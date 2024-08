Nakagami (14.): Gewinner des Japan-Cups in Österreich

Nakagami arbeitet sich von Platz 22 aus eigener Kraft in die Punkte vor

Platz 22 im Training, Platz 16 im MotoGP-Sprint, Platz 14 im GP von Österreich – LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami war am Ende des Spielberg-Events eine positive Erscheinung und bester Pilot eines Renners aus Japan.

Für Taka Nakagami begann das elfte MotoGP-Wochenende wie schon so oft während der Honda-Flaute mit reichlich Frust. Höhepunkt war ein verwachstes erstes Qualifying. Der treue HRC-Veteran, der mit höchster Wahrscheinlichkeit seine letzte Saison als MotoGP-Stammfahrer abspult, war über eine halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Johann Zarco.

So musste «Taka» beide Rennen in Österreich von Startplatz 22 aufnehmen. Auch nach Platz 16 im Sprint hatte niemand den Japaner auf der Rechnung. Doch im GP-Rennen auf dem Red Bull Ring zeigte Nakagami eine tadellose Vorstellung. Nach 28 Runden hatte sich die weiß-rote RC213V auf Platz 14 gekämpft. Zwar profitierte er dabei auch vom Ausfall des Trackhouse-Piloten Raul Fernandez, aber per Zieleinlauf war Nakagami der Sieger des Japan-Cups.

Während des Rennens überholte der Japaner aus eigener Kraft die Honda-Kollegen Marini, Zarco und einiger Vorbereitung Joan Mir. Den letzten Streich erledigte die #30 in der vorletzten Kurven der letzten Runde. Nakagami: «Ich konnte ganz zum Schluss noch zu Augusto Fernandez aufschließen. Für das Überholmanöver blieben mir nur noch zwei Kurven. In Kurve 9 hat es dann in einem sauberen Strich geklappt.»

Und wie kam es, dass sich der LCR-Fahrer im Großen Preis derart steigern konnte? Der Japaner gab es eine einfache wie einleuchtende Antwort: «Ich wusste vorher, dass die eigentliche Pace nicht schlecht ist. Es ist möglich, sehr konstant unterwegs zu sein. Und im Gegensatz zu anderen Fahrern habe ich im ganzen Lauf keinen Fehler gemacht. Ich habe es geschafft, mein mögliches Tempo jede Runde abzurufen.»

Wenig überraschend nicht glücklich war Nakagami, der für seinen Einsatz mit zwei WM-Punkten belohnt wurde, mit der Gesamtverfassung seines Renngerätes. Der Routinier: «Ich war hier in Spielberg ebenfalls mit der neuen Motorspezifikation unterwegs und hatte den gleichen Stand wie die Jungs mit den Repsol-Bikes. Es gibt schon einige gute Ansätze, aber ich sehe noch nicht den entscheidenden Vorteil, der uns nach vorne bringt. Es wird noch einiges an Zeit brauchen.»

Taka Nakagami, der für 2025 von Honda-Asia-Pilot Somkiat Chantra ersetzt werden soll, bietet sich mit der großen Erfahrung und der offensichtlichen Entschlossenheit als weitere Kraft in der Entwicklung der RC213V an.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,526

12. Pol Espargaró (E), KTM +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,310

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.